ARENA insiste en condicionar regreso a las mesas de diálogo

ARENA sigue condicionando su regreso a las mesas de diálogo con el Gobierno central, haciendo caso omiso a las críticas recibidas por su separación y dejar estancada la búsqueda de soluciones en temas de suma importancia para el país.

Y es que Mauricio Interiano, presidente del partido de oposición asegura que necesitan ver que el Gobierno presidido por Salvador Sánchez Cerén de muestras de voluntad en el sentido de tener austeridad en el gasto público, debido al nivel de endeudamiento que ha alcanzado el país, aunque la deuda mayor se adquirió en los gobiernos de ARENA.

“Estamos viendo que no se ha priorizado el gasto, por ejemplo, en educación, en salud igual, hemos visto que a los hospitales se han reducido, como vamos a dar pasos a un El Salvador distinto si no se prioriza en los recursos, eso es lo que verdaderamente nos preocupa”, indicó el presidente del COENA.

Asimismo, se quejó que no se le ha asignado muchos recursos a la Fiscalía General de la República, situación que no abona a la seguridad del país, según Interiano. Sin embargo, haciendo una comparación en el gasto de recursos del estado, los gobiernos de ARENA fueron los que más malversaron fondos del estado para sus intereses.

Y es que un ejemplo de ello son los recientes casos sonados de ex presidentes como el ya fallecido Francisco Flores, a quien se le acusó de malversar más de 15 millones de dólares y al ex presidente Antonio Saca es procesado por malversar 246 millones.

En tanto Interiano aseguró que están ultimando los detalles para interponer la demanda de inconstitucional contra el presupuesto general de la nación, el cual dicen que está desfinanciado y que por ende viola la constitución de la república.

“No hemos definido el día en que se pondrá la demanda, estamos trabajando en ello, en armar el caso y en los próximos días vamos a anunciar cuando la interpondremos”, aseguró. En cuanto a pedir una medida cautelar para la no ejecución del gasto público aprobado, dijo que son detalles que analizan.

“Lo estamos analizando, pero obviamente no queremos afectar a la población porque las razones a las que nos hemos opuesto no solamente son las legales, sino porque está desfinanciado y no reúne lo necesario para cubrir las necesidades principales para nuestra gente”, aseveró Interiano.

Estas declaraciones las otorgó en la juramentación de la nueva junta directiva del sector profesional en un local de Antiguo Cuscatlán, donde también desarrollaron un foro tocando los temas de salud y educación, los cuales para ellos en estos momentos están en total abandono por el gobierno.