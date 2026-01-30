AQUÍ UNA LISTA DE 50 MENTIRAS DE BUKELE

EXTRAÍDAS DEL PLAN CUSCATLÁN Y DE SUS DISCURSOS
FALTAN MUCHAS MÁS, agréguenlas ustedes
Por David Alfaro
30/01/2026
1- Construcción de nuevas facultades universitarias en el interior
2- Eliminación de la partida secreta del presupuesto gubernamental.
3- Tren del Pacífico
4- Ciudad Bitcoin
5- La CICIES (mejor la cerró cuando lo investigaron a él)
6- Lanzar Satélite Cuscatlán
7- Construcción de 50 clínicas
8- 5,000 escuelas remodeladas o reconstruidas (mejor ha cerrado 100)
9- Creación de 100,000 empleos con inversión en Bitcoin
10- Traer a TESLA, AMAZON, LUFTHANSA
11- Eliminar el IVA en productos de la canasta básica y medicamentos
12- Eliminar impuestos de telefonía, internet, etc.
13- Instalación de una planta generadora de energía con los volcanes
14- Creación de una nueva propuesta de Constitución con consultas ciudadanas
15- Implementación de un sistema de transporte moderno y eficiente
16- Teleférico
17- Reducción permanente del precio del combustible
18- Creación de la fábrica estatal de medicamentos
19- Luchar por el TPS
20- Reformas para mejorar el sistema de pensiones sin aumentar la edad de retiro
21- No tocar dinero de pensiones
22- Autonomía total de la Fiscalía
23- Creación de parques tecnológicos en diversas regiones del país
24- Implementación de internet gratuito en todo el país
25- Construcción de 50 bibliotecas públicas modernas
26- Reforma para transparentar el uso de fondos públicos
27- Reducción del gasto público en publicidad gubernamental
28- Se comprometió con excombatientes y veteranos de guerra a construirles un hospital y organizar una Secretaría para atender sus necesidades
29- Descentralización del poder y fortalecimiento de los gobiernos municipales
30- Aumentar el FODES
31- Desarrollo de proyectos de agua potable en comunidades rurales
32- Eliminación del tráfico de influencias en contrataciones del gobierno
33- Reactivación del sector agrícola y ganadero con incentivos y financiamiento.
34- Creación de empleos masivos en sectores productivos
35- Implementación de un plan de seguridad sin afectar los derechos humanos y ciudadanos
36- Pago total de la deuda a proveedores del Estado (debe 1,200 millones a micro y mediana empresa)
37- Apoyo económico a micro y pequeñas empresas afectadas por la pandemia (mejor compró Bitcoin con los 600 millones destinados a ese fin)
38- Protección y recuperación de áreas naturales y reservas ecológicas (ha dado permisos para urbanizar salvajemente)
39- Construcción de un nuevo Parque Zoológico (dejó morir a animales. Otros los regaló)
40- Reestructuración del transporte público para hacerlo más eficiente y seguro (sólo metió a la cárcel a empresarios, muriendo algunos)
41- Creación de becas internacionales para estudiantes salvadoreños (las eliminó)
42- Renovar el hospital Bloom con helipuerto
43- Mejoras salariales para maestros y personal de salud (despidió a miles)
44- Implementación de una reforma fiscal para aliviar la carga tributaria
45- Digitalización total de trámites gubernamentales
46- Establecimiento de un sistema de transporte marítimo eficiente
47- Erradicación de la corrupción en todas las instituciones del Estado
48- Desarrollo de una política de vivienda accesible para familias de bajos recursos
49- Construcción de nuevos mercados municipales modernos (construyó 1 y quemó 7)
50- Creación de un sistema de reciclaje y gestión de residuos a nivel nacional.