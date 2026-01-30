Página de inicio » Opiniones » AQUÍ UNA LISTA DE 50 MENTIRAS DE BUKELE

AQUÍ UNA LISTA DE 50 MENTIRAS DE BUKELE

Redacción Nacionales 30 enero, 2026 Opiniones Comentarios desactivados en AQUÍ UNA LISTA DE 50 MENTIRAS DE BUKELE 339 Vistas

EXTRAÍDAS DEL PLAN CUSCATLÁN Y DE SUS DISCURSOS

FALTAN MUCHAS MÁS, agréguenlas ustedes

Por David Alfaro
30/01/2026

1- Construcción de nuevas facultades universitarias en el interior
2- Eliminación de la partida secreta del presupuesto gubernamental.
3- Tren del Pacífico
4- Ciudad Bitcoin
5- La CICIES (mejor la cerró cuando lo investigaron a él)
6- Lanzar Satélite Cuscatlán
7- Construcción de 50 clínicas
8- 5,000 escuelas remodeladas o reconstruidas (mejor ha cerrado 100)
9- Creación de 100,000 empleos con inversión en Bitcoin
10- Traer a TESLA, AMAZON, LUFTHANSA
11- Eliminar el IVA en productos de la canasta básica y medicamentos
12- Eliminar impuestos de telefonía, internet, etc.
13- Instalación de una planta generadora de energía con los volcanes
14- Creación de una nueva propuesta de Constitución con consultas ciudadanas
15- Implementación de un sistema de transporte moderno y eficiente
16- Teleférico
17- Reducción permanente del precio del combustible
18- Creación de la fábrica estatal de medicamentos
19- Luchar por el TPS
20- Reformas para mejorar el sistema de pensiones sin aumentar la edad de retiro
21- No tocar dinero de pensiones
22- Autonomía total de la Fiscalía
23- Creación de parques tecnológicos en diversas regiones del país
24- Implementación de internet gratuito en todo el país
25- Construcción de 50 bibliotecas públicas modernas
26- Reforma para transparentar el uso de fondos públicos
27- Reducción del gasto público en publicidad gubernamental
28- Se comprometió con excombatientes y veteranos de guerra a construirles un hospital y organizar una Secretaría para atender sus necesidades
29- Descentralización del poder y fortalecimiento de los gobiernos municipales
30- Aumentar el FODES
31- Desarrollo de proyectos de agua potable en comunidades rurales
32- Eliminación del tráfico de influencias en contrataciones del gobierno
33- Reactivación del sector agrícola y ganadero con incentivos y financiamiento.
34- Creación de empleos masivos en sectores productivos
35- Implementación de un plan de seguridad sin afectar los derechos humanos y ciudadanos
36- Pago total de la deuda a proveedores del Estado (debe 1,200 millones a micro y mediana empresa)
37- Apoyo económico a micro y pequeñas empresas afectadas por la pandemia (mejor compró Bitcoin con los 600 millones destinados a ese fin)
38- Protección y recuperación de áreas naturales y reservas ecológicas (ha dado permisos para urbanizar salvajemente)
39- Construcción de un nuevo Parque Zoológico (dejó morir a animales. Otros los regaló)
40- Reestructuración del transporte público para hacerlo más eficiente y seguro (sólo metió a la cárcel a empresarios, muriendo algunos)
41- Creación de becas internacionales para estudiantes salvadoreños (las eliminó)
42- Renovar el hospital Bloom con helipuerto
43- Mejoras salariales para maestros y personal de salud (despidió a miles)
44- Implementación de una reforma fiscal para aliviar la carga tributaria
45- Digitalización total de trámites gubernamentales
46- Establecimiento de un sistema de transporte marítimo eficiente
47- Erradicación de la corrupción en todas las instituciones del Estado
48- Desarrollo de una política de vivienda accesible para familias de bajos recursos
49- Construcción de nuevos mercados municipales modernos (construyó 1 y quemó 7)
50- Creación de un sistema de reciclaje y gestión de residuos a nivel nacional.

