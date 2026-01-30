AQUÍ UNA LISTA DE 50 MENTIRAS DE BUKELE

Compartir

EXTRAÍDAS DEL PLAN CUSCATLÁN Y DE SUS DISCURSOS FALTAN MUCHAS MÁS, agréguenlas ustedes

Por David Alfaro

30/01/2026

1- Construcción de nuevas facultades universitarias en el interior

2- Eliminación de la partida secreta del presupuesto gubernamental.

3- Tren del Pacífico

4- Ciudad Bitcoin

5- La CICIES (mejor la cerró cuando lo investigaron a él)

6- Lanzar Satélite Cuscatlán

7- Construcción de 50 clínicas

8- 5,000 escuelas remodeladas o reconstruidas (mejor ha cerrado 100)

9- Creación de 100,000 empleos con inversión en Bitcoin

10- Traer a TESLA, AMAZON, LUFTHANSA

11- Eliminar el IVA en productos de la canasta básica y medicamentos

12- Eliminar impuestos de telefonía, internet, etc.

13- Instalación de una planta generadora de energía con los volcanes

14- Creación de una nueva propuesta de Constitución con consultas ciudadanas

15- Implementación de un sistema de transporte moderno y eficiente

16- Teleférico

17- Reducción permanente del precio del combustible

18- Creación de la fábrica estatal de medicamentos

19- Luchar por el TPS

20- Reformas para mejorar el sistema de pensiones sin aumentar la edad de retiro

21- No tocar dinero de pensiones

22- Autonomía total de la Fiscalía

23- Creación de parques tecnológicos en diversas regiones del país

24- Implementación de internet gratuito en todo el país

25- Construcción de 50 bibliotecas públicas modernas

26- Reforma para transparentar el uso de fondos públicos

27- Reducción del gasto público en publicidad gubernamental

28- Se comprometió con excombatientes y veteranos de guerra a construirles un hospital y organizar una Secretaría para atender sus necesidades

29- Descentralización del poder y fortalecimiento de los gobiernos municipales

30- Aumentar el FODES

31- Desarrollo de proyectos de agua potable en comunidades rurales

32- Eliminación del tráfico de influencias en contrataciones del gobierno

33- Reactivación del sector agrícola y ganadero con incentivos y financiamiento.

34- Creación de empleos masivos en sectores productivos

35- Implementación de un plan de seguridad sin afectar los derechos humanos y ciudadanos

36- Pago total de la deuda a proveedores del Estado (debe 1,200 millones a micro y mediana empresa)

37- Apoyo económico a micro y pequeñas empresas afectadas por la pandemia (mejor compró Bitcoin con los 600 millones destinados a ese fin)

38- Protección y recuperación de áreas naturales y reservas ecológicas (ha dado permisos para urbanizar salvajemente)

39- Construcción de un nuevo Parque Zoológico (dejó morir a animales. Otros los regaló)

40- Reestructuración del transporte público para hacerlo más eficiente y seguro (sólo metió a la cárcel a empresarios, muriendo algunos)

41- Creación de becas internacionales para estudiantes salvadoreños (las eliminó)

42- Renovar el hospital Bloom con helipuerto

43- Mejoras salariales para maestros y personal de salud (despidió a miles)

44- Implementación de una reforma fiscal para aliviar la carga tributaria

45- Digitalización total de trámites gubernamentales

46- Establecimiento de un sistema de transporte marítimo eficiente

47- Erradicación de la corrupción en todas las instituciones del Estado

48- Desarrollo de una política de vivienda accesible para familias de bajos recursos

49- Construcción de nuevos mercados municipales modernos (construyó 1 y quemó 7)

50- Creación de un sistema de reciclaje y gestión de residuos a nivel nacional.

