Ante inseguridad jurídica líderes de Santa Marta no se presentan a repetición del juicio

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Los cinco ambientalistas de Santa Marta fueron convocados por el Tribunal de Sentencia de San Vicente, al Juzgado de Ciudad Delgado para la vista pública para repetir el juicio en su contra, pero los líderes ambientalistas no se presentaron, por la inseguridad jurídica, ya que el 18 de octubre de 2024 Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque los declaró inocentes de los supuestos delitos.

Sin embargo, los líderes ambientalistas decidieron no comparecer a la vista pública convocados para los días 3, 4, 5, y 6 de febrero, porque consideran que ya fueron procesados y sometidos al juicio donde el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque los declaró libres.

“Es una acción de resistencia contra los abusos y arbitrariedad judicial, no existen garantías de un juicio justo y legal, ya que tiene como base decisiones políticas y no jurídicas, somos inocentes y no queremos validar una farsa de un Sistema de Justicia cooptado por el Régimen de turno, por ello hemos decidido resguardarnos para proteger nuestra integridad”, expresaron los ambientalistas a través de una carta.

En el mes de diciembre se obtuvo información que la Fiscalía trabajaba en el montaje de un nuevo caso, donde se buscaban personas de Santa Marta para que sirvieran de testigos y ellos los iban a preparar, teniendo un listado de posibles líderes a capturar entre los de Cabañas.

