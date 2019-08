Andrés Ángel pianista salvadoreño de buen corazón

@SAmigosCoLatino

Pianista Salvadoreño Andrés Ángel realizará concierto a beneficio de la Liga Nacional Contra El Cáncer el próximo jueves 26 de septiembre , con el objetivo de recaudar fondos para pacientes que luchan contra esta enfermedad.

Con esta iniciativa Andrés Ángel se propone además de recaudar fondos para la misión que realiza la reconocida institución, transmitir un mensaje positivo a la población salvadoreña para unir esfuerzos y apoyar causas como esta.

El show tendrá lugar en `Salamanca Eventos y Experiencias` y será acompañado con una cena de Gala a las 19:00 horas de ese día.

El compatriota dijo sentirse muy contento de participar en este tipo de eventos altruistas, ya que el cáncer es muy costoso y requiere de una gran inversión por parte del paciente y sus familiares.

“Me siento sumamente identificado con la causa de la lucha contra el cáncer, pues sé personalmente a todo lo que se enfrenta una persona cuando contrae la enfermedad, mi padre luchó intensamente por unos años contra la enfermedad antes de fallecer y sé muy bien el esfuerzo en todo sentido que conlleva enfrentarse a un mal como este” – mencionó el artista-

Además agregó: “Por esta razón he unido esfuerzos junto a La Liga Nacional Contra el Cáncer y Artic Producciones, la empresa productora que me traé al país para la realización de este espectáculo. He puesto mi granito de arena donando una gran parte de los costos del show para que puedan recaudarse fondos, sin embargo el montaje de mi espectáculo no es cosa sencilla y conlleva grandes gastos de logística y producción como tal, además vendré acompañado de mis músicos internacionales y todo mi staff. De todo lo recaudado esa noche se pagarán todos los gastos restantes de producción del evento en su totalidad y otra parte será destinada a la misión ejemplar que realiza la institución. Por eso, aprovecho de invitar a todas las personas que se sientan identificadas con esta noble causa a que asistan y apoyen el evento para que esa noche seamos muchos los que estemos unidos para luchar contra el cáncer en nuestro querido El Salvador”.

Andrés Ángel es un pianista y compositor salvadoreño, en 2017 ganó una beca de otorgada por benefactores la Fundación Cultural Latin Grammy, apoyo financiero para artistas independientes, con el que produjo su álbum ‘Inefable’, el cual presentará a los asistentes de esta cena de gala. La carrera artística de Andrés desde sus inicios ha sido sumamente apoyada por distinguidos empresarios salvadoreños.

“He decidido romper el esquema del típico pianista clásico y adoptar un concepto más abierto, fresco, moderno y juvenil”, comentó Andrés Ángel, pianista y compositor del género Crossover & Pop instrumental.

‘Inefable’ también contiene otros covers de reconocida trayectoria como Il Mondo (Jimmy Fontana), Total Eclipse of the Heart (Bonnie Tyler), Now we are free (Hans Zimmer), para la que cuenta con la colaboración de la vocalista serbia Asja Kadric. El guitarrista español Antonio Muñoz Fernández es otra colaboración con la que cuenta Andrés Ángel.

La sensibilidad y la calidad artística del pianista hacen que sea una estrella que brilla desde ya con luz propia en el cielo del más selecto grupo de músicos del mundo. En esta oportunidad acercará sus melodías a una velada de esperanza fusionando en línea directa su corazón con el público.

La tarjeta de la cena de recaudación de fondos a favor de la Liga Nacional contra el Cáncer para el próximo 26 de septiembre tiene un costo de $80.00 USD y se encuentra a la venta en Hecho en Casa (Centro Comercial Galerias, 2do nivel, La Casona, San Salvador y su otra sucursal ubicada en colonia San Benito no.580)

y en las oficinas de la Liga contra el Cáncer.