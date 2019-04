ANDA habilita servicio de agua potable a comunidad de Nejapa

@DiarioCoLatino

El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Felipe Rivas habilitó el servicio de agua potable, para veinte familias de la comunidad Las Mesas, del municipio de Nejapa, departamento de San Salvador.

“Van a tener agua a partir de este día. Y como se nutren de tres sistemas de pozos, prácticamente van a tener veinticuatro horas agua”, manifestó el titular de ANDA.

Al evento asistió el alcalde municipal de Nejapa, Adolfo Barrios, quien está apoyando los proyectos que desarrolla la institución en la zona.

“Tener agua en cantidad, calidad y continuidad es fundamental para llevar este derecho alimentario y nutricional en nuestra población, además de la higiene y mejora en la salud de nuestra población; yo creo que con el apoyo de la presidencia de ANDA estamos avanzando en materia de dotar a las familias con agua potable”, expresó el edil de Nejapa.

“Me siento satisfecho porque ya he visto la realidad, incluso hoy (ayer) en la mañana estaba seco. Cuando no caía el agua teníamos que esperar hasta en la noche que cayera en la cantarera, para traer agua a la casa, ahora yo me siento más tranquilo”, manifestó José Martínez, beneficiado de la comunidad Las Mesas.

ANDA informó que inició el proyecto de introducción del sistema de agua potable para la comunidad Las Vegas de Tutultepeque, con el que se beneficiará a 75 mil familias.

Para este proyecto, con modalidad de ayuda mutua, la población beneficiada aportará mano de obra no calificada en trabajos de excavación, aterrado y compactado, asimismo, la alcaldía municipal brindará apoyo con maquinaria pesada y ANDA proveerá los suministros necesarios y la mano de obra calificada.

Posterior al evento de habilitación del servicio en Las Mesas, el presidente de ANDA se trasladó a la estación de bombeo EB3, donde se instaló una nueva turbina que mejorará la producción de uno de los sistemas que abastece al Área Metropolitana de San Salvador, incrementando el caudal en un mil 600 galones de agua potable por minuto.