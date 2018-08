Amena tertulia con el presidente del INDES

Por Rolando Alvarenga

Por azares del destino, el fin de semana me encontré con el presidente del INDES Jorge Quezada, en el estadio “Jorge Mágico González”. Y por los antecedentes periodísticos frontales de este servidor hacia el Instituto, esperaba que salieran a relucir las esperadas y lógicas “ronchas” (desacuerdos).

Sin embargo, el sorpresivo encuentro -ante la mirada de varios testigos (no criteriados)- fue ameno y de agenda abierta, con una duración de casi treinta minutos.

En ese lapso hablamos de todo un poco, pero por ser “off the record”, no puedo reproducir la conversación que giró en torno a una serie de interrogantes actuales y rezagadas, que fueron respondidas por “el profe”, y que me servirán de insumo en su momento.

Y es que fue una charla fue muy agradable e incluso con algunos pincelazos humorísticos e interesantes “tips” para nuestras agendas.

Ahora bien, el objetivo de revelar este encuentro es reconocer y destacar la ecuánime personalidad del titular del INDES, quien habiendo ejercido durante tantos años el periodismo deportivo, me demostró tener los pies sobre la tierra.

Es elogiable porque pudo evitar la charla y tomar otro camino, pero no, fue de frente y con mucha madurez optó por la vía diplomática.

Traigo al caso este tema porque en el medio deportivo abundan los neuróticos que no toleran la crítica y se rebuscan para amordazarla.

Abundan esos que si el periodista les adula “es un buen y el mejor periodista”, pero si denuncia su mediocridad, “es el peor periodista e hijo de su…”.

Abundan federativos, entrenadores y atletas que no dan la cara y menos corresponden llamadas. Pero a tus espaldas te meten el cuchillo, pero por delante te sonríen y dicen cosas bonitas, como si tuvieran a la suegra enfrente. Este comportamiento es lamentable, ya que también le meten el cuchillo al compañero de profesión. ¡Juzgue usted!