Alianza gana al Zacatecoluca gracias a su portero

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El equipo paquidermo viajó hasta Zacatecoluca donde se enfrentó a la escuadra del mismo nombre, a la que venció por la mínima, y se trajo los tres puntos para la capital. El triunfo del Alianza fue gracias a la gran actuación del arquero suplente, Christopeher Rauda, quien atajó un tiro desde los doce pasos.

El gol de Alianza llega de los botines de Carlos Salazar, a los 7 minutos de iniciado el encuentro.

Al minuto 65 Zacatecoluca tuvo la posibilidad del empate, pero Rauda le atajó el tiro de los doce pasos a Eduardo Merino. Rauda sustituye a Mario González, el portero de la Selecta que este lunes enfrenta a Surinam.

La décima jornada del fútbol salvadoreño, en el Apertura 2025, se programó para desarrollarse en tres días: sábado 6, domingo 7 y jueves 11.

El sábado se programó un único partido, entre Municipal Limeño e INTER FA. El equipo de Santa Rosa de Lima le sacó los tres puntos, por la mínima, al equipo tecleño.

Mientras que, en los partidos del domingo, además del triunfo de Aliaza, destaca la derrota contundente que el Cacahuatique le asestó al equipo migueleño Águila, 3 a 0. Es de hacer notar que Águila jugó con su banca, dado que al menos siete de sus titulares están en la Selecta.

Otro resultado interesante en el domingo fue el triunfo que Fuerte San Francisco le sacó al otro equipo de occidente el Isidro Metapán, 1 a 0.

El ùltimo partido jugado este domingo, Luis Àngel Firpo se impuso 3 a 2 a Club Deportivo Fas- Los goles de Firpo cayeron por medio de el juvenil Nelson Díaz minuto 36, el segundo gol lo hizo Joshua Gallardo al 52 y el tercero, al 86, por medio del penal por Anchell Hernández Moya, Los goles del FAS por medio de Justin Coreas, y el segundo de los botines de Medrano .

Queda pendiente el partido entre Hércules y Platense que no se jugó el domingo, para cuidar el engramillado del coloso de Cuscatlán que este lunes será el escenario para el partido entre la Selecta y Surinam.

Las autoridades esperan 30 mil aficionados para apoyar a la Selecta que viene de ganar el primer partido de las eliminatorias mundialistas de CONCAF, 1 a 0 sobre Guatemala.

