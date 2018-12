ALGES ratificó su apoyo a la fórmula presidencial del FMLN

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Durante el acto de rendición de cuentas de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador “Héroes de Noviembre del 89” (ALGES), el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Medardo González pidió apoyar el tercer período donde gobierne el partido del pueblo, para garantizar la continuidad de los cambios.

Según González, el FMLN es el partido político del pueblo salvadoreño y de la clase trabajadora, cuyo objetivo es construir un sistema político, económico y social integrador, que busque el desarrollo no solo para los grandes empresarios, sino de toda la población.

“Como partido político tenemos que buscar la igualdad en el trato social entre mujeres y hombres, terminar con el hambre del pueblo, que la pobreza la vayamos venciendo, mejorar las condiciones de vida, no dejar marginados, darles oportunidades de estudio a todos los niños tanto en la ciudad como en el campo”, sostuvo el dirigente efemelenista.

Asimismo, destacó los logros de integración social alcanzados en estos nueve años de gobierno del FMLN, como lo son la entrega de paquetes escolares, uniformes, zapatos, vaso de leche a los niños que asisten a la escuela, los cuales no deben perderse, “porque al no seguir gobernando el Frente estos beneficios alcanzados se perderán”, recalcó.

También hizo referencia a que el Frente luchó por derrotar la dictadura militar y sentó las bases para el sistema democrático en el país, sin embargo, es lamentable que en estos años de gobierno no se haya podido modificar la historia que se le enseña a los niños en la escuela, siguen utilizando los mismos textos sin hacer referencia a la importancia de la memoria histórica. “Hemos hecho dos gobiernos efectivos que están beneficiando a la población, sin embargo, sería falso decir que el FMLN logró terminar con la pobreza en este país, y que todo mundo tiene ingresos que le permiten vivir tranquila y dignamente. Aún quedan cosas por continuar, por eso para dar continuidad a los cambios es necesario que apoyemos la fórmula presidencial del Frente”, indicó el secretario general del FMLN.

A la vez, externó que las asociaciones, organizaciones y sindicatos deben mantener un vínculo con el Frente para luchar por sus intereses, porque nadie más va a representar los intereses del pueblo que su propio partido, por eso se debe continuar en la lucha por un tercer gobierno.

“Nuestro compromiso con el pueblo va a continuar, estoy convencido que si esa otra opción gana, ese proyecto va a fracasar, no va a tener la capacidad y nosotros vamos a tener que estar con el pueblo. El pueblo lo que necesita es al Frente histórico y definido.

Mientras, la jefa de fracción del principal partido de izquierda, Nidia Díaz, manifestó que desde hace muchos años el FMLN ha luchado junto a la población por las causas justas, como impedir la privatización de la salud y educación, lo que dio como resultado la gratuidad de estos servicios.

“Dos períodos de gobierno han pasado y en esos nueve años tenemos cerca de 200 logros, distintos a los que no había durante los períodos de ARENA, que no podrá seguir haciendo en el futuro el FMLN, por eso tenemos que seguir mejorando el país, no podemos retroceder”, agregó Díaz.

Logros ALGES

En cuanto al trabajo desarrollado por ALGES, se destacó como uno de los principales logros la inserción laboral de 160 personas lisiadas de guerra, que cuentan con un empleo digno y seguridad social.

Asimismo, durante 2018 se dio continuidad a las capacitaciones sobre agricultura ecológica, se brindó atención médica permanente a compañeros que padecen enfermedades crónicas y se desarrolló un plan de formación para mejorar las capacidades de liderazgo en 66 asociados.

En la actividad, ALGES ratificó el apoyo a la fórmula presidencial del FMLN, Hugo y Karina, para seguir trabajando por construir una sociedad más equitativa y justa.