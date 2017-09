Alcalde no cuestiona a hombres, solo cuestiona mi autoridad: Xochitl Marchelli

@JoakinSalazar

La Sindica de la Alcaldía de San Salvador, Xochitl Marchelli, presentó ayer una denuncia ante la Unidad Especializada de atención a la Mujer de la Fiscalía General de la República (FGR), por agresiones de parte del edil Nayib Bukele, ‘’por atentar y menospreciar a una mujer con un cargo público’’.

El principal problema que ha causado el conflicto interno en el Concejo Municipal, que no inició el seis de septiembre, sino hace dos años atrás, dice la síndica municipal.

Para analizar de fondo sobre estos hechos, Diario Co Latino tuvo acceso a la entrevista concedida por la Síndica Xochitl Marchelli en la que nos comentó:

– Ante los últimos hechos, que se han vertido muchas versiones, ¿cual ha sido el contexto de la situación en el Concejo Municipal de San Salvador?

La verdad es que tenemos que ser honestos y transparentes. El trabajo de un síndico o una síndica en la alcaldía, es dar asesoramiento de los aspectos legales jurídicos al Concejo Municipal, pedir cuentas para ver cómo se manejan los fondos públicos, porque se realizan sobre todo documento y transacción. Por supuesto, eso lleva a fiscalizar, se debe de pedir cuentas, para la toma de decisiones y llevar al razonamiento del voto. Lo anterior cuando lo lleva una mujer, es bien importante porque la mujer aparte de conocer de leyes, conocer la parte administrativa, son personas con autoridad y eso hace que frente a una figura pública como Nayib Bukele se vuelve controversial.

Porque la disputa con él, viene de desde antes y él considera una opinión jurídica un cuestionamiento de poder. Aquí hay un manejo de autoridad que él quiere oponerse, luego tenemos las controversias políticas, la lucha que tiene con el partido las quiere mezclar con el tema municipal.

Siempre he sido estricta en que separemos las diferencias con el partido y con el trabajo municipal. El tiene una forma de liderazgo muy diferentes y que aparte se manejan los temas jurídicos y administrativos, pero también aclara la contextualización que nos llevaron ese día tantas versiones verbales entendidas como menosprecio, hostigamiento persecución; he recibido de parte del alcalde con sus acusaciones que me reúno con personas a conspirar en su contra, estas son antiguas, desde que llegamos a la alcaldía.

Que esas reuniones son traición qué es lo que yo hago, que le estoy restando autoridad; pero cómo está establecido en la Ley Especial para una Vida libre de violencia: estas expresiones de hostigamiento y, sobre todo, menosprecia la función pública de una mujer, porque (el alcalde) a otras personas hombres no les cuestiona, sólo cuestiona mi oscuridad.

– ¿Cómo se suscitaron los hechos con el alcalde Bukele? ¿qué fue lo que inició el conflicto?

La convivencia de las mujeres se vuelve minoría, se vuelve un trato degradante. Las quejas de abusos, maltratos, acoso sexuales se empezaron a incrementar El problema es que no se le estaba tomando ni se le ha estado tomando consideración a la problemática.

Ese día, el 6 de septiembre hubo una discusión acalorada, pese a que el Alcalde Nayib Bukele no lo quiere ver así, porque publicó un audio en su cuenta de Facebook, el cual no toma en cuenta los hechos. Que fueron por un señor capturado, que se le acusa de violencia contra la mujer y expresiones de género, el alcalde manifestó, que esa persona era inocente hasta que se le comprobara lo contrario, independientemente del contexto en que se dieron las cosas, ya estaban claras, la Fiscalía ya le había atribuido las lesiones.

El consejo toma a bien deliberar, considerar e iniciar el proceso de destitución de una persona nombrada, en ese momento que entraron en las discusiones, sobre la ley para la protección de las mujeres, él edil dijo de que tenía 200 firmas a favor del Señor, pero yo Le demostré que tenía cartas de apoyo hacia las víctimas donde se nos solicitaba al Concejo tomar medidas.

En ese momento, fue la primera agresión verbal en decir que yo estaba poniéndole un tinte político a esta situación y que yo tenía intereses personales, me dijo que yo era una persona que no estaba en favor de las mujeres, sino que eran aspectos personales, me dijo “no seas hipócrita”, aquí hay una doble moral.

Frente al Concejo fue degradando mi posición como mujer y como Síndica, en eso, otras mujeres dijeron que no estaban de acuerdo con esta posición.

El doctor Fabio castillo, al conocer que se había sustentado el hecho, sobre el acoso sexual, entonces considera el hecho, y se tomó la decisión como Concejo de amonestar, el alcalde se enojó porque no alcanzó los votos para volverlo a poner en su cargo al señor, concluí que él como cabeza de la alcaldía estaba protegiendo a un acosador.

-¿Cuál es la valoración con respecto a la supuesta información en la que afirma una supuesta Alianza entre ARENA y el FMLN por negar los votos, y qué fue lo que pasó realmente?

Es Importante porque hay que hacer la división de los dos contextos. El trabajo municipal es uno y las agresiones son otra. Yo le pedí a él de que por favor le quitara el tinte político y el morbo a lo que se estaba discutiendo en cuanto a los derechos de mujeres, ni tampoco mezclar el trabajo legal con el político.

Porque mi opinión, en ese momento era una opinión jurídica en cuanto a los dos proyectos de la Plaza Libertad y la Plaza Gerardo Barrios, que no reunía los requisitos legales que por ley debe cumplirse.

En primer lugar, en la Plaza Libertad, estaban pidiendo más dinero, y consta en las actas que no había una justificación clara para pedir más dinero, porque la ejecución de esas obras están por debajo del 76%, a un año de haberse firmado el contrato la gente de la empresa Sólo lleva el 26% de ejecución, esto quiere decir que teníamos que haberlo sancionado.

Nos consta que se ha iniciado un proceso por tres informes, uno de la administradora del contrato en el que dice que se ha estado convocando a la empresa constructora y la empresa no responde, lo único que alega es que ellos se van a entender con el alcalde.

Número dos, dice que se desconoce las razones por las cuales la empresa no ha presentado un informe de hallazgos, por lo que se habían retrasado. Ni por la solicitud de la Secretaría de Cultura de la Empresa Constructora no hay una justificación válida para el retraso y que no hay hallazgos definitivos.

En tercer lugar, no hay liquidez, no hay fondos que se ejecutaron, que justifique el 30% estamos hablando de 1.2 millones de dólares, no hay facturas, yo dije: cómo es que están pidiendo más dinero si ni siquiera saben cuánto han gastado, cómo están pidiendo más plazo de retraso si ni siquiera tienen el plan contingencial que evidencie el tema de lluvias, hallazgos.

Mi deber como Síndica es asesorar al Concejo, es decirle esas cosas hay que razonarlas y si podemos votar. Al ser descubierto de qué su equipo de trabajo administrativo no está funcionando, me agrede, empieza diciendo que lo estoy bloqueando. Que soy una traidora.

Yo le dije: “esto es una opinión legal, como cabeza de la Alcaldía vos tenés que tomar acciones y te estoy protegiendo. No te estoy acusando”.

– ¿El alcalde dijo algún insulto, lanzó un objeto, que pasó después de esto?

La agenda del Concejo Municipal estaba a la mitad, nos faltaban muchos puntos por terminar y el dio por cerrada la sesión, pese a que está establecido en el Código Municipal de que no se puede Cerrar la sesión Sólo porque se quiere, sino que tiene ser sometido a una votación.

Él (alcalde) tocó con la campana y cerró la sesión, por supuesto los demás concejales empezaron a quejarse, me quedo en mi asiento obviamente consternada porque se estaba armando un relajo. Estaba con los ánimos bastante bajos, porque no sabía cómo controlar, se me salieron un par de lágrimas, él (alcalde) se regresa porque alguien le dijo de que no podía cerrar la sesión y, entonces, me dice que vaya a llorar a la municipal, que le pida que sea la candidata.

Sos una maldita traidora, bruja, y me tiró una manzana que se la obsequiaron, eso evidentemente era para mi cara y yo como estaba sobre el mueble, me aparté y calló sobre el mueble, si yo no me hubiera apartado si hubiera caído sobre mi, ante estos hostigamientos, acusaciones contra mí, porque no le gusta que una mujer le diga cómo debe hacer su trabajo.

– ¿Ha habido alguna disculpas o se va a proceder legalmente?

Voy a proceder legalmente. En primer lugar como mujer creo que no puedo permitir que se siga violentando mi dignidad, porque eso ya lleva dos años, también quiero decir que el dos de agosto en la sesión que no pude estar por cuestiones de salud, arremetió contra mí haciendo acusaciones de una infinidad de cosa. Me destituyó de la junta directiva del ISDEM, él voto con ARENA para destituirme, eso no lo dice.

Por supuesto que hay persecución, me sigue, me tiene vigilada, porque dice que el tiene videos y fotos en las que yo hago eso, por mi seguridad lo demandé, ante el Juzgado Especializado Para Una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, he pedido reserva del caso, no he hecho nada en las redes, porque soy respetuosa de la integridad personal, no ha habido ninguna disculpa pública, ni privada no tenemos ninguna comunicación.

– ¿Cuál debe ser el mensaje a la población sobre estos hechos?

Decirle a las mujeres que si nosotros no estamos dispuestos de soportar lo que está sucediendo en este momento con ese tipo de personas, que defiende a los violentadores y a los agresores, se debe de seguir en las acciones para acabar con la violencia.

Fui agredida, acusada, imagínense qué sucede cuando nosotras no estamos en estos espacios, las mujeres tenemos tanta o más capacidad que cualquier hombre. Las mujeres tenemos una educación de integridad, por lo menos considero que se establece la garantía la legalidad y la integridad, esto no va sólo en favor del pueblo, sino también de las mujeres.