“Ahí vienen los rusos” 1932 (ES) 2015 (USA)

César Ramírez

“Idea de una maligna influencia soviética a todo lo largo del istmo. La institución castrense y eclesiástica abrazan el anticomunismo como pilar fundamental de la identidad nacional” Balsamera bajo la guerra fría / Rafael Lara Martínez – San Salvador: Ed. Universidad Don Bosco, 2009 – pág. 20, esa cita enmarca un argumento de justificación del etnocidio de 1932, además la interpretación histórica que aún persiste en el imaginario del mundo dividido entre comunistas y capitalista, valida los crímenes de lesa humanidad como en la recién guerra civil 1980-1992. La interpretación de la Historia Nacional también debe ser cuestionada en profundidad, esas acciones no son exclusivas del pasado o inmóviles sin reparación, conformar una argumentación de esa naturaleza reduce el Continente de la Historia a una novela trágica, en eterna injusticia sin redención y supresión de los pueblos originarios; por lo tanto necesitamos una nueva historia que se pronuncie ante tales circunstancias. La Historia es una dialéctica de vida: “tal vez sería más propio decir que los tiempos son tres: presente de las cosas pasadas, presente de las cosas presentes y presente de las futuras. Porque estas tres cosas que existen de algún modo en el alma, y fuera de ella yo no veo que existan”…Confesiones /San Agustín – España: Mestas, 2004 pág 14… en otras palabras el acontecimiento de 1932 sucede en este momento, acontece al no olvidarle, al proclamar justicia, al pronunciar esa fecha, emerge como el mayor etnocidio del siglo XX en el continente americano. La historia bajo ese concepto prevalece no en un inventario arqueológico, sino en la realidad del Siglo XXI.

La mención rusa como arma ideológica ahora tiene una diferente orientación y tratamiento, puesto que las recientes elecciones norteamericanas han demostrado una contundente intervención rusa, otrora artefacto mortal, aquella nominación era signo inmediato de excomunión, invasión extranjera etc. ahora en Estados Unidos la intervención rusa (argumentada por el FBI & CIA) es un invento inofensivo… ¿Y la Doctrina Monroe? ¿América para los americanos?… así la historia es un instrumento cotidiano, con evocación de los tres tiempos antes referidos. En 1932 se inflama la mentira como arma ideológica, en La Balsamera se anota: “…el “comunismo ruso” controla por completo la organización del movimiento, los dirigentes son: “propagandistas extranjeros… que Rusia envía por miles… circularon desde 1919… mercaderes sirios y palestinos”. El gobierno del martinato califica al movimiento de “complot comunista” mientras la Cancillería exagera la responsabilidad del comunismo internacional.

Se acumula a los izalcos, nonualcos o los pobres de esas zonas, todo el mal del mundo, son culpables y por nacimiento comunistas. “Casi integralmente “comunista” se vuelve un adjetivo que califica al sustantivo “indio”. La Balsamera Pág 167; el pastor MacNaught cuenta de la matanza: “solo en Nahuilzalco de 2500 hombres y 400 muchachos… a los indios los odian como nunca… parecería que van a exterminar a los indios”. Pág 165. Un observador canadiense Comandante V.G: Brodeur, desembarca junto a un pelotón en Acajutla el 22ENE932, “en el pueblo de Sonsonate… (los indios) fueron atacados y murieron 1200, y uno de los líderes de los indios comunistas fue capturado y ahorcado en el árbol más cercano. La Balsamera pág 166. “Ahí vienen los rusos” 2015, intervienen en elecciones norteamericanas, no les importa la Doctrina Monroe, no son masacrados, tampoco excomulgados.

