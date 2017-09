“El agua tenemos que defenderla, el agua es del pueblo no de unos pocos”: Medardo González

@OscarCoLatino

“El pueblo no debe de ver el debate del tema del agua como algo de los salones de la Asamblea Legislativa, no debe de verlo como una discusión de las élites políticas. El agua tenemos que defenderla, el agua es del pueblo, no de unos pocos que se quieren adueñar de ella”, expresó Medardo González, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El dirigente político agregó que la postura del FMLN “apoya los intereses del país” por lo que descartó el respaldo a una reciente propuesta de ley de agua presentada en la Asamblea Legislativa, por considerar que la misma contiene elementos privatizadores.

“Venimos luchando en la Asamblea Legislativa por hacer la reforma Constitucional que declare el agua como Derecho Humano, esa es la posición esencial de nuestro partido, venimos sosteniendo esa posición ante la necesidad de legislar, venimos luchando porque se apruebe una ley que beneficie al pueblo”, dijo González.

El dirigente político resaltó que el partido de izquierda mantiene una postura social y humanitaria con la que se pretende facilitar el acceso al agua a todos los ciudadanos. “Nos indigna que partidos de derecha quieran adueñarse de algo que es de los salvadoreños”, agregó.

González reconoció que El Salvador tiene problemas de captación de agua, asimismo también se presentan deficiencias en el agua utilizada para la agricultura, por lo que consideró necesario mejorar los mecanismo de producción agrícola.

El dirigente político aseguró que tanto el gobierno como el FMLN se han acercado a la empresa privada para lograr un consenso que no solo sea de beneficio para un sector, sino para beneficio de la mayoría de salvadoreños, esto por instrucción del Presidente Salvador Sánchez Cerén.

“Ha sido imposible, en esta semana anterior pudimos ver por los medios de comunicación que desde la Asamblea Legislativa diputados de ARENA, GANA, PDC, PCN sostienen una postura que prácticamente privatiza el agua en el país”, denunció González.

El dirigente de izquierda agregó que la propuesta de ley presentada pretende “adueñarse del control de agua”, la propuesta plantea que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) sea controlada por representantes de la empresa privada.

“La empresa privada quiere adueñarse del control de agua porque quieren distribuir el agua, vender el agua, un bien natural lo convierten en mercancía y lo mandan al mercado y la gente trabajadora tendrá que sacar más dinero para pagar agua”, aseveró González.

Reforma Pensiones

En cuanto a la discusión de una reforma de pensiones, el dirigente político afirmó que la discusión lleva meses. El FMLN mantiene su postura de crear un sistema de pensiones que permita la administración de los fondos de pensiones al Estado.

“Existe la necesidad de regresar al eje público del manejo de los fondos de pensiones”, enfatizó González. Asimismo, detalló que la propuesta del gobierno y la presentada por los trabajadores incluye la incorporación al sistema previsional de otros sectores productivos, entre ellos los trabajadores por cuenta propia.

González enfatizó en la necesidad de ejecutar acciones que impidan que el Estado siga “hundiéndose” por la carga de la deuda previsional.

Reunión bilateral

El vicepresidente Oscar Ortiz participó en una reunión bilateral con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, en la que se trataron temas relacionados con la migración ilegal de salvadoreños hacía el país norteamericano. Al respecto, González aseguró que es la primera reunión con el nuevo gobierno estadounidense.

El dirigente político dijo que el gobierno del país norteamericano reconoció los avances de El Salvador en lo relacionado a la seguridad pública.

“Estados Unidos está tratando de apoyar a nuestros países para detener la migración, hay un balance positivo por parte de los países de la región, particularmente de nuestro país, reconocieron los avances importantes que este gobierno ha tenido con el tema de seguridad pública”, concluyó González.