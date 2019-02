AGEPYM condena despidos en alcaldía de San Salvador

Alma Vilches

Los miembros de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) mostraron su respaldo a los 19 trabajadores de la alcaldía de San Salvador, que el pasado 29 de enero fueron despedidos, violándoles el derecho de estabilidad laboral establecido en la ley de la carrera administrativa municipal.

Mario Montes presidente de AGEPYM dijo que el alcalde capitalino Ernesto Muyshondt está irrespetando la Constitución de la República y leyes secundarias, por lo cual iniciarán una lucha permanente por garantizar la estabilidad laboral no solo en la comuna de San Salvador, sino en el resto de alcaldías.

“Hay muchas alcaldías que están haciendo maniobras de despidos, los compañeros de San Salvador tienen nuestro respaldo de lucha, no solo gremial sino también el acompañamiento jurídico, ya que es importante llevar estos casos a los tribunales, donde se demostrará la violación a los derechos laborales”, enfatizó Montes.

Otto Hernández, indicó ser uno de los 19 despedidos, a él no se le explicó las razones por las cuales dejaba de laborar, solamente se le entregó una nota donde señalaba que a partir del 1 de febrero de 2019 otra persona ocuparía su cargo, en el cual se desempeñaba desde 2015 cuando inició a trabajar en la alcaldía de San Salvador.

“El 1 de febrero ya no se nos permitió la entrada, pero no hemos tenido una notificación formal de despido que diga la causa, ellos solo sacaron un comunicado en los medios señalando que nos iban a despedir por andar en activismo político, pero en el acuerdo no menciona nada de eso”, sostuvo Hernández.

Entre tanto, Mauricio Mancía, representante del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Salvador (SETRAMSS), denunció que una de las irregularidades dada en la alcaldía de San Salvador es la retención de cuotas de AFP, ISSS, Fondo Social, bancos y cooperativas, cayendo en el delito penal estipulado en el artículo 245 y 98 de la ley del servicio civil, por retenciones de cuotas a los trabajadores y no hacer los debidos pagos a las instituciones.

“Todas las áreas de la alcaldía se están retrasando hasta 20 días con el pago de las cuotas, asimismo, exigimos la pronta reinstalación de los compañeros que han sido cesados, para lo cualle proponemos que sean reubicados en otras áreas, siempre y cuando gocen de estabilidad laboral”, destacó el representante de SETRAMSS.