Adviento, camino de preparación al nacimiento de Jesús

Previo a la Navidad, la iglesia católica destina el tiempo litúrgico del Adviento como preparación para celebrar el nacimiento del Niño Jesús; este período contempla los cuatro domingos antes de esta fiesta, una de las principales tradiciones es la “Corona de Adviento”, que anuncia la próximidad de la Navidad y, sobre todo, la preparación para recibir a Jesús.

Con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia, que implica pasar un tiempo de preparación espiritual para la venida de Jesucristo en la Navidad. El sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor; por lo cual, el color morado es usado en la liturgia de la Iglesia durante este tiempo.

La Corona de Adviento sirve como un poderoso recordatorio visual de la santidad de la temporada, es el primer anuncio de Navidad. Es una costumbre popular nacida en Europa, que se ha extendido y hecho popular.

Ya sea en el hogar o en la Iglesia, la Corona de Adviento es una invitación para esperar y orar con anticipación esperanzadora para la venida de Cristo, la luz de las velas invitan a estar tranquilos durante este tiempo ocupado y reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad.

La Corona de Adviento no es un rito litúrgico, es una tradición, ha sido desde sus inicios una manera práctica de marcar el paso de las semanas de Adviento para poder vivirlas más plenamente.

La corona no es navideña, por lo cual no debe llevar ningún adorno, se hace con follaje verdes; las ramas recuerdan que Jesús es la luz eterna, en los países fríos se escogen ramas de los árboles que no pierden sus hojas en el invierno, para simbolizar que Dios no cambia.

Mientras el círculo hace referencia que Dios no tiene principio ni fin, sino es eterno. Las cuatro velas usadas, tres púrpuras y una rosa, marcan los domingos de Adviento antes de Navidad. Las velas púrpuras recuerdan que este debe ser un tiempo de oración y preparación para la segunda venida de Cristo.

El tercer domingo de Adviento, la vela rosada se enciende para anunciar el domingo de Gaudete, se acerca un domingo de regocijo por Cristo. Con la iluminación de esa vela, la luz ha ganado sobre la oscuridad, tres velas encendidas versus la que permanece apagada.