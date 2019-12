El presupuesto 2020, no era pesadilla es realidad

César Ramírez

En los próximos meses la realidad tocará fondo, específicamente a partir de enero 2020 con los cesantes que dejarán sus empleos, así la denuncia ética se convertirá en pesadilla de los trabajadores.

En otro aspecto del presupuesto 2020, la corrupción no tiene denuncias específicas, como si no estuviesen sucediendo en este momento; veamos los viajes al exterior de funcionarios sin justificación legal, no se observan las leyes del nepotismo visible, no conocemos el contenido del tratado con Estados Unidos de un “tercer país seguro”, es sintomático el convenio de la instauración de CICIES sin aprobación de la Asamblea Legislativa sin el requisito de la Constitución de la República etc. Tal parece que la medicina solo es para “los otros”; mientras en un capítulo político algunos dirigentes realizaron gestiones para intervenir en el proceso electoral ¿se investigará por la fiscalía? Aunque el daño está hecho ese factor continuará “interviniendo” en los futuros eventos electorales, es equivalente al asesinato de la fe democrática, debido a que se compra la coacción, la coerción, ahora se comprende porque esas fuerzas irregulares secuestraban los DUI.

Es preocupante la disminución de presupuesto en la atención primaria en salud y el cierre de los ECOS. La exministra de Salud Dra. Violeta Menjívar (14/DIC/019) escribió en su cuenta de twitter: “en 10 años de Reforma -#legado salud -los presupuestos de salud incrementaron, se instauró un nuevo modelo de atención basado en APS que permitió: mayor esperanza de vida, disminución: mortalidad materna/infantil, desnutrición crónica, dengue, chik, zica, malaria, VIH… Y en otro posterior anotó: funcionó el modelo integral de salud iniciado, que no se destruya. Debilita los ECOS, hogares de espera materna, unidades de salud, no es beneficioso la base es el primer nivel; no debe ser hospitalocentrico, se deben desarrollar los hospitales, pero no acosta de primer nivel.

El endeudamiento del país es otro factor a considerar, según expertos es el 71 % de deuda PIB, gran parte de esa deuda es con los fondos de pensiones, además el déficit fiscal etc. La solución es el crecimiento, crear empleos por la inversión nacional e internacional, pero mañana será lo contrario, con los desempleados públicos, el futuro aumento del IVA y no existe impuesto predial… Es despertar en la realidad cuando pensamos que era pesadilla.

