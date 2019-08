Actor Javier Bardem en ONU: hay que tomar acción ahora y salvar los océanos

Naciones Unidas / Prensa Latina

El prestigioso actor español Javier Bardem llegó el lunes hasta la ONU para sumarse a una campaña que pide a los Estados miembros un tratado global dirigido a proteger los océanos.

«Todos tenemos una responsabilidad que jugar, ya sea individual o colectiva, para tomar el camino correcto», dijo en la tercera reunión realizada en Naciones Unidas con el fin de negociar ese pacto.

«Vamos ahora por un camino muy peligrosos, no es necesario ser un experto si uno quiere darse cuenta de esto, solo tenemos que escuchar a los científicos y ver los síntomas que la naturaleza ya está dando», expresó.

El ganador de un premio Oscar agregó que «hay que tomar acción ahora para salvar los océanos, yo solo soy un ciudadano preocupado porque algo debe hacerse, y vine hasta aquí a representar a otras personas que tienen la misma preocupación: en nombre de todos ellos quiero alzar mi voz y llamar la atención».

– Debemos hacer algo todos juntos –

Barden también contó de sus experiencias a bordo de una expedición de Greenpeace en el Antártico, en la cual se embarcó junto al realizador Álvaro Longoria para hacer el documental Santuario.

Este lunes, en las primeras horas de la mañana, el actor estuvo en una sesión de fotos Times Square como parte de una campaña para crear conciencia sobre el cuidado de los océanos.

Después se dirigió a la ONU para insistir, una vez más, en la necesidad de protegerlos, en la sede del organismo multilateral formó parte de un panel junto a varias expertas, como la científica ambiental de la Universidad de Nueva York, Jennifer Jacquet, y la bióloga marina y responsable de la campaña Protect the Oceans, Alemania Sandra Schottner.

Además, participaron la estratega política de Greenpeace Internacional, Sofia Tsenikli y la fundadora de Women4Oceans, Farah Yasmin Obaidullah.

Desde hace más de una década se produce una negociación para adoptar un Tratado Global de los Océanos, el cual contribuiría a proteger el 30 por ciento de los océanos del mundo de cara a 2030.

Bardem se suma a las personas que claman por el pacto. No solo es un actor de fama mundial, merecedor del Premio Oscar por su papel como el psicópata asesino Anton Chigurh en No Country for Old Men, sino que ha demostrado gran compromiso con las causas ambientales.