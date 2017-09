Abogados felicitan a juez del Caso Tregua por no ceder a presión mediática

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

Dos abogados con destacada trayectoria criticaron los ataques del fiscal general de la República Douglas Meléndez contra el juez del Caso Tregua, Godofredo Salazar, quien en su fallo dejó libres a todos los acusados por la fiscalía, al no encontrar pruebas que ameritaran continuar con el proceso.

El abogado Nelson García felicitó al juez por no haber sucumbido a la “presión mediática”, que creó y acompañó un caso de “origen bastardo”, y por no vacilar en resolver a favor de los 18 acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de delitos relacionados con esa negociación entre pandillas.

La decisión de Salazar generó una fuerte reacción del fiscal Meléndez quien dijo que el juzgador es uno de los más denunciados en el sistema judicial. García dijo que un juez siempre recibe denuncias pero que eso no quiere decir que estas sean ciertas.

El reconocido jurista calificó toda la acusación del tema tregua como un “caso espurio” porque “fue diseñado para perjudicar la figura de dos altos dirigentes políticos y administrativos de este país”, en relación al expresidente de la República, Mauricio Funes y su entonces ministro de Seguridad Pública y actual titular del Ministerio de Defensa, David Munguía Payés. “Y más que todo a uno porque el otro ya se iba”, manifestó en relación al jefe militar, durante el programa 8 en punto de canal 33.

García afirmó que los ataques a la tregua comenzaron a arreciar cuando sectores interesados políticamente en que se mantengan altos los niveles de asesinatos y otro tipo de violencia en el país, advirtieron del éxito que estaba teniendo el proceso de pacificación. “Al ver el desarrollo positivo que estaba teniendo este fenómeno de la tregua, este fue satanizado”, afirmó.

Consideró el abogado que quien perdió en los tribunales el caso de la tregua no fue la fiscalía sino otros grupos de poder y “los medios de comunicación enquistados en una actitud de destruir todo aquello que los adversarios de sus intereses pueden tener positivamente”, dijo García en el programa 8 en punto.

En aparente señalamiento al fiscal y a los sectores que presionaron por enjuiciar a los mediadores, García dijo que “los casos no se ganan en los periódicos” y que si alguien tiene señalamientos a la resolución de u juez, los analiza y hace uso de los recursos e instancias que otorga el sistema judicial para refutarlos. El ex magistrado de la Cámara Primera de lo Penal, Omar Pastor, también defendió al juez y aseguró que es una “persona correcta” a quien conoce desde sus tiempos de estudiante pues fue su alumno y lo catalogó como un “muchacho humilde y estudioso”, que se basa en criterios estrictamente técnicos para resolver los casos.

“Venir a decir aquí que tiene responsabilidad en el fallo, sí la tiene, precisamente para eso está, es juez; lo que pasa que a veces queremos cubrir una situación con el error culpando a otros”, afirmó. Pastor, señaló que el testigo presentado por la fiscalía para el caso tregua no llegó a aportar ningún testimonio relacionado con los delitos que se les imputaban a los acusados y, por el contrario, habló de cosas que se podrían abordar en otro tipo de procesos penales.

“¿Cabía este testigo para acusar a elementos que habían participado en la tregua?, no. Y no es el hecho de que el juez haya fallado, sino que no tuvo elemento investigativo”, recalcó el también docente universitario.