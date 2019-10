Abogado pasa a juicio por estafa y falsedad material

@DiarioCoLatino

El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador ordenó pasar a juicio al abogado Luis Arturo Rodríguez Rodríguez, de 40 años, acusado de estafa y falsedad material en perjuicio de una víctima, informó la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

De acuerdo a la acusación fiscal, el día 28 de mayo de 2016, la víctima firmó un contrato en el que arrendaba un vehículo de su propiedad a Rodríguez, cuyo plazo era de dos meses prorrogables, por mil dólares, en el cual pagaría $125.00 en cuotas mensuales y sucesivas. Este se prorrogó hasta octubre de 2017, mes en el que el imputado se atrasó en las cuotas.

El siguiente mes ya no realizó ningún pago, por lo que la perjudicada le solicitó la devolución, pero ante la negativa de este a entregarlo porque supuestamente no tenía tiempo, esta consultó el estado de su vehículo en SERTRACEN y ya no estaba registrado a su nombre, sino de otra persona a quien no conoce y no había firmado ninguna compraventa.