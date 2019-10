Economista Evelyn Martínez cuestiona recorte al subsidio del gas propano en presupuesto de 2020

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La reducción de $9 millones en el subsidio al gas propano, en el presupuesto general de la nación de 2020, constituye uno de los principales desaciertos del Gobierno del presidente Nayib Bukele, debido a que esta prestación del Estado a las familias es sumamente importante para atenuar el golpe en las economías familiares, consideró la economista Julia Evelyn Martínez.

«Pregúntenle al Ministerio de Hacienda o mándenle un tuiter al presidente Bukele.. Llamaría a la ciudadanía, a esas personas que realmente tienen conciencia de sus derechos, de sus obligaciones, que les importa el país y que quieren mejorarlo a que, por favor, se informen realmente cómo viene este presupuesto», dijo la economista y exfuncionaria de Gobierno, durante el programa Encuentro con Julio Villagrán, de canal TVX.

La reconocida académica recordó el recorte al subsidio del gas propano implementado en los gobiernos del FMLN, que le generaron un fuerte deterioro político debido a que esa acción provocó una crisis social «no solo en el empobrecimiento de las familias urbanas sino que incluso le llevó (a ese partido) a perder las elecciones».

Por otro lado, Martínez también señaló que Bukele faltó a su palabra al no eliminar en el presupuesto del próximo año, el impuesto a la telefonía, que fue una de sus consignas de campaña. «Yo sí esperaba que el presidente Bukele honrara ese compromiso, no solo porque afecta a la gente -porque esto de la telefonía no es un lujo, es una necesidad básica-, sino que además porque fue una de sus ofertas de campaña, pero lo mantiene en el presupuesto y esperan recaudar $53.4 millones; ahí es donde uno dice:bueno y ¿que pasó?, ¿no que lo iban a eliminar?», afirmó.