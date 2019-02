¿A quién creer?

Nelson López

Don Julio -Bueno yo tengo la idea que los noticieros de radio son 100 por 100 creíbles porque solo periodistas graduados de la UES tienen y desde que arrancó el carro me vengo oyendo radio y no me fallan ni en el trafico porque si avisan que hay choque ¡cabal! aunque esté en el otro carril ahí vamos los meques queriendo ver como quedó el carro o el conductor y la gente que está alrededor ¿a ver qué dice? total abonamos a la gran trabazón ¡ni modo!

Don Pedro -Fíjese que yo estoy con la idea que es la televisión a la que hay que creerle, porque tiene hasta drones con los que hacen tomas bien estrictas que a cualquiera apantalla y ahí dice que es en vivo porque ni modo que va a ser en muerto, pero ya cuando uno queda bien informado de todos los desmadres ya sale feliz de la casa porque sabe hasta que rumbo tomar ¿veá?

Don Juan -Para mi, la verdad está en la gente de la calle, y no es paja, sabe mas la niña Lilian que un montón de analistas o plumíferos ¿perdón, así les dicen veá? Esos que escriben (…) pero que les dan sus centavitos para que vuelen riata y al mismo tiempo defiendan al financista. Yo por eso me voy a la esquina de cualquier parque y ahí ando orejeando para saber de todo ¡hasta de brujería!

Don Mauricio -Los medios impresos son lo mejor, guardan la historia y solo buenos profesionales tienen, hay fotoperiodistas cachimbones y también redactores que no escriben cajón con “g” como cantaba El Cipitío. Además, los diarios no solo se dejan ir porque saben que si la riegan ahí queda la regada para toda la vida y todo el mundo comienza a hacer bulling y hasta se admiran de ¿cómo es posible? que se les fue la b de burro en vez de la v de vaca ¡la idea!

Don Antonio -Las redes sociales ¡son lo máximo! Solo aquí me informo. Por eso no me aparto de mi móvil ¡jamás! yo no conocía ni a la niña Lilian y hoy hasta soy su seguidor; quien quita que me consiga una mi plaza en educación cuando sea ministra porque somos amigos en Facebook, franca la doña, y también así supe del negro del whatsapp y del nuevo presidente Nayik o Nayid o algo así escribe la muchachada. ¡Buenas las redes!