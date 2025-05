¿A QUÉ LE TENÉS MIEDO, NAYIB BUKELE?

Por David Alfaro

10/05/2025

¿Miedo a qué, Nayib?

–Así que, si vas a preguntar “¿miedo a qué?”, preparate para recibir la respuesta: a la verdad, Nayib. Tenés miedo a la verdad.

Y lo sabés–.

“Miedo a qué”, preguntó Nayib Bukele con su habitual tono altanero en la red social X, como si el poder absoluto que hoy ostenta le concediera también el monopolio del valor. Pero ya que lanza la pregunta al aire, bien vale devolvérsela: ¿A qué le tenés miedo, Nayib?

¿Miedo a presentar cuentas claras?

Tu gobierno ha impuesto siete años de reserva a la información sobre gastos públicos, préstamos, fideicomisos y compras. ¿Qué hay ahí que no pueda conocer el pueblo salvadoreño? ¿Dónde están las auditorías, las facturas, los contratos? ¿Acaso temés que se descubra una red de corrupción tan grande como tu ego?

¿Miedo a la luz internacional?

Cerrás las puertas de las cárceles a senadores y congresistas estadounidenses, a organizaciones como Human Rights Watch o el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Por qué tanta opacidad? ¿Qué esconden esos muros? ¿La tortura, el hacinamiento, las muertes sin registro? La transparencia, como el valor, se demuestra, no se grita en redes.

¿Miedo a tus antiguos socios?

Liberaste y pactaste con cabecillas de pandillas a espaldas del país. Hoy, algunos están presos en EE.UU., y si hablan, pueden arrastrarte con ellos. ¿Miedo a que cuenten cómo ejecutaron tus órdenes como aquella de SI NO HAY CUERPO NO HAY DELITO? ¿Quién ordenó qué? ¿Cuánto costó cada cabeza? ¿Quién garantizó impunidad? ¿Quién liberó a los líderes pandilleros? ¿Cuántos miles de desaparecidos hubo desde que llegaste al poder?

¿Miedo a la prensa independiente?

No solo la has acosado, la has infiltrado, espiado con Pegasus y perseguido. Usás los recursos del Estado para intimidar periodistas y comprar medios. Si sos tan valiente, ¿por qué no te enfrentás a una conferencia con preguntas abiertas, sin preselección de reporteros y sin aplausos pagados?

¿Miedo a elecciones limpias?

Cambiaste las reglas a último momento, eliminaste partidos, redujiste municipios, ilegalizaste candidaturas y controlás al TSE como si fuera un apéndice de tu partido. ¿Tan frágil es tu popularidad que necesitás amañar la cancha para ganar?

¿Miedo al pueblo pensante?

Convertiste la única universidad pública en una universidad en bancarrota. Persiste la censura, la autocensura, el miedo. ¿Y vos, Nayib, no tenés miedo de la memoria? De esa fuerza silenciosa que, cuando despierta, tumba tiranos.

Tenés miedo a que te descubran.

A que se caiga el mito del “presidente cool” y quede al desnudo lo que sos: un dictador posmoderno con estética de influencer y alma de autócrata. Un ladrón, narcotraficante y asesino.

Así que, si vas a preguntar “¿miedo a qué?”, preparate para recibir la respuesta: A LA VERDAD, Nayib. Tenés miedo a la verdad. Y lo sabés…

