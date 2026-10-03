5 fallecidos y 27 lesionados deja accidente de tránsito en Carretera Los Chorros

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió este viernes sobre el kilómetro 17 y medio de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros, en la zona conocida como La Báscula, distrito de Colón, La Libertad Oeste. En la escena, al menos 5 personas fallecieron. ‹

Equipos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Sistema de Emergencias Médicas, Cruz Verde, Cruz Roja y Comandos de Salvamentos atendieron la escena para rescatar y extraer a las personas afectadas, brindar atención prehospitalaria y coordinar su asistencia.

El teniente del Cuerpo de Bomberos, José Mauricio, informó que en el accidente estuvieron involucrados cuatro vehículos: un camión de ocho toneladas, dos vehículos tipo sedán y un autobús de la ruta 202.

“Por el momento, las causas del accidente están en vías de investigación, se manejan 10 lesionados, entre ellos, una menor de edad; además, cuatro personas fallecieron: dos mujeres y dos hombres”, detalló.