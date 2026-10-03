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5 fallecidos y 27 lesionados deja accidente de tránsito en Carretera Los Chorros

Redacción Nacionales 3 octubre, 2026 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en 5 fallecidos y 27 lesionados deja accidente de tránsito en Carretera Los Chorros 470 Vistas

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Redacción Nacionales

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Un fuerte accidente de tránsito ocurrió este viernes sobre el kilómetro 17 y medio de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros, en la zona conocida como La Báscula, distrito de Colón, La Libertad Oeste. En la escena, al menos 5 personas fallecieron. ‹

Equipos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Sistema de Emergencias Médicas, Cruz Verde, Cruz Roja y Comandos de Salvamentos atendieron la escena para rescatar y extraer a las personas afectadas, brindar atención prehospitalaria y coordinar su asistencia.

El teniente del Cuerpo de Bomberos, José Mauricio, informó que en el accidente estuvieron involucrados cuatro vehículos: un camión de ocho toneladas, dos vehículos tipo sedán y un autobús de la ruta 202.

“Por el momento, las causas del accidente están en vías de investigación, se manejan 10 lesionados, entre ellos, una menor de edad; además, cuatro personas fallecieron: dos mujeres y dos hombres”, detalló.

Sin embargo, equipos de socorro confirmaron que los lesionados ascendió a 27 y 5 fallecidos. Entre los lesionados se encuentran al menos 6 menores. La causa del siniestro fue que el camión tuvo desperfectos mecánicos y se pasó llevando a varios vehículos y posterior impacto contra un autobús.

En el lugar, la Policía Nacional Civil detuvo a José Adán Ramos Gómez, de 44 años, conductor del camión, como parte de las diligencias relacionadas con el siniestro. Se confirmó que no tiene licencia de conducir. El detenido será puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

También, se trabajó en el retiro de los vehículos involucrados, utilizando grúas y maquinaria pesada para agilizar la liberación de la vía.

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