Mujer muere atropellada en Ciudad Merliot por conductor ebrio

Redacción Nacionales

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Esta mañana, una mujer falleció en Ciudad Merliot luego de ser atropellada por un conductor que conducía en estado de ebriedad.

Cruz Roja Salvadoreña atendió esta mañana un accidente de tránsito ocurrido en la calle Chiltiupan, en Ciudad Merliot. Una mujer fue atropellada y quedó atrapada entre dos vehículos.

Lamentablemente, socorristas de Cruz Roja, informaron que al presentarse a la escena la víctima ya no contaba con signos vitales.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó la detención de Germán Franciso Granados Hernández, de 35 años de edad, responsable de atropellar a una mujer quien falleció en el momento.

Según la institución policial, al hacerle el alcotest resultó con 138° de alcohol. Por lo cual, será remitido por homicidio culposo y conducción peligrosa.