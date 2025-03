Cuatro bebés han muerto bajo custodia del Estado en las cárceles

“De los casos de bebés fallecidos, dos murieron al momento del parto, lo cual indica que es probable sean producto de actos de tortura física a la que son sometidas las internas en Apanteos o en Izalco”

La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) indicó que, desde el inicio del Régimen de Excepción, el 27 de marzo de 2022 hasta la fecha, se reportan 380 muertes en centros penitenciarios, entre ellos, cuatro eran bebés.

Ingrid Escobar, directora de SJH, manifestó que los mayormente afectados en todos sus derechos son las hijas e hijos de las mujeres detenidas en las cárceles bajo el Régimen de Excepción, en condiciones infrahumanas, son niños que no tienen ninguna culpa para estar “presos”, pues sus madres son inocentes de los delitos que se les imputan.

Marbely Celina Medina Aguilar, de 21 años de edad, fue detenida el 24 de agosto de 2022, por delito de agrupaciones ilícitas durante el Régimen de Excepción, en Ahuachapán; tenía dos hijos, Génesis Montserrat Medina, de 9 meses de edad, a quien aún daba pecho, y C.A.M, de 4 años de edad.

Los primeros cuatro días, mientras estaba detenida en las bartolinas de la PNC, de Ahuachapán, su madre le llevaba todos los días a Génesis para que la amamantara, pero cuando decidieron trasladarla al centro penal, los encargados de delegación PNC le dijeron que debía dejar la bebé ahí para que se fuera con su madre al penal.

En la cárcel, Génesis adquirió un virus que le provocó neumonía, el cual no fue tratado oportunamente, cuando la niña se puso grave, las autoridades penitenciarias la llevaron a diferentes hospitales y fue remitida al Bloom.

Ya “desahuciada, el 19 de abril 2023, luego de 8 meses en que estuvo en el penal con su madre, la entregaron a su abuela materna; la niña estaba demasiado grave y buscaron nuevamente ayuda en el Hospital Bloom, pero ya no fue atendida, también recurrieron a atención médica en una clínica privada, donde le dijeron que ya no había posibilidad de salvarla, debido a las negligencias por parte de las autoridades penitenciarias en la atención médica tardía por la neumonía.

La directora del SJH señaló que Génesis falleció a los 17 meses de edad, el 17 de mayo 2023, por Neumonía Bilateral, que adquirió estando «presa» con su mamá en el penal de Izalco, y luego en Apanteos; A la fecha, la madre sigue aún en prisión.

“Debido a las circunstancias donde viven las privadas de libertad y las condiciones de tortura y tratos inhumanos crueles y degradantes a las que son sometidas, se ha logrado asegurar el fallecimiento de cuatro bebés, aunque la cifra pudiera ser mayor, pero se desconocen los demás casos”, sostuvo.

Aseguró que desde el inicio del Régimen de Excepción se han capturadas 85,500 de las cuales, cerca de 30,000 son inocentes, además, aproximadamente mil han fallecido en la cárcel, aunque solo existe documentación comprobada de 380 víctimas, de esta cifra, el 40% tiene signos de violencia en sus cuerpos, es decir, murieron por tortura o maltratos, el 30% por falta de atención médica.

Agregó que 3,200 niños de 12 a 14 años procesados, cuyas condenan superan las 1,800, de estas más del 50% son injustas, porque antes de condenarlos se investiga si en vez de ser criminales son víctimas de las pandillas.

“El Régimen de Excepción debe levantarse tal como dicen los organismos de protección internacional, es una medida que no puede ser permanente, la Constitución establece que como máximo puede ser por 60 días, pero van 36 meses donde se han suspendido garantías constitucionales y derechos humanos”, enfatizó.

Un alto porcentaje de personas que entraron al sistema penitenciario sanos, no duraron ni un mes preso y perecieron, lo cual indica que pudieron haber sido asesinados; la mayor parte de fallecidos salen del penal de Izalco, Mariona, Quezaltepeque, Apanteos, entre otros, donde han albergado reos no pandilleros; mientras que, los verdaderos pandilleros están recluidos en el CECOT, pero de ahí no se reportan fallecidos.

Según Socorro Jurídico Humanitario, la mitad de los fallecidos han perecido por causas violentas, como torturas físicas, y la otra mitad por tratos inhumanos y degradantes, al negárseles sus tratamientos médicos por enfermedades preexistentes o las adquiridas en esos centros de reclusión.

La proliferación de enfermedades graves en los centros penales es preocupante, y la atención médica casi inexistente, debido a la gran cantidad de internos; hay padecimientos de insuficiencia renal, tuberculosis, neumonías, hipertensión, desnutrición, escabiosis, hongos, diabetes, entre otros padecimientos graves, que, de no ser tratados, habrá una epidemia de fallecidos en un futuro cercano.

Las torturas físicas aún se mantienen por parte de los custodios de centros penales, para obligar que acepten ser de pandillas, por cuestiones que consideran desobediencia o para darles la bienvenida a los nuevos en los penales.

SJH pidió que para el caso de los niños quienes conviven con sus madres en la prisión la Dirección de Centros Penales debe establecer las mínimas condiciones para que estos niños no vivan en condiciones de insalubridad; pero de ser posible que CONAPINA agilice los trámites, para que puedan ser sacados con algún familiar fuera de la prisión.

