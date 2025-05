300 familias esperan que el presidente Bukele detenga  desalojo de Cooperativa El Bosque

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Del presidente (Nayib Bukele) esperamos la respuesta, que va a parar el desalojo, sí, eso esperamos. Y una solución es que investiguen nuestro caso, son las respuestas que esperamos”, insistió Diego Guzmán, de la Cooperativa El Bosque, que se encuentran amenazados por un desalojo el próximo 22 de mayo del presente año.

Alrededor de 200 personas de la Cooperativa El Bosque, del cantón El Triunfo de Santa Tecla, La Libertad, realizaron un “Platón Pacífico” para exigir que se suspenda el desalojo de sus tierras programado para el próximo 22 de mayo, ordenado por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla.

Para realizar el plantón, con el que esperan ser escuchados por el presidente de la República, los pobladores del cantón El Triunfo caminaron más de 2 kilómetros, luego que un retén policial les impidiera el paso cuando se transportaban en los vehículos de la comunidad.

“Seguiremos denunciando, no vamos a parar, vamos a seguir esto como una medida de presión pacífica. Aunque, ahora nos violentaron nuestros derechos al quitarnos nuestro transporte y nos ha tocado caminar 2 kilómetros para venir a realizar esta actividad, esa distancia con niños y mujeres en camino para arriba”, señaló.

“La gente está preocupada por estas acciones, y ahora más, que no tenemos carros para volver a la casa, pero la gente está dispuesta a defender su tierra y su hogar, y siguen cortándonos espacios para que no podamos expresarnos. Nos están atropellando en nuestros derechos, esto es injusto, y es ilegal”, manifestó Guzmán.

Cooperativa El Bosque y el desalojo

Sobre la Cooperativa El Bosque explicaron que son familias que edificaron sus hogares desde 1985, en el lugar, y que la mayoría vive del cultivo de legumbres y granos básicos, específicamente frijol y arroz. Para subsistencia familiar, cuentan con juntas de aguas, pero también escuela.

Las dificultades financieras de la Cooperativa El Bosque iniciaron a finales de los años noventa, cuando no pudieron pagar un préstamo para la producción de café a un banco del sistema.

La institución bancaria recomendó al ingeniero agrónomo Luis Palomo Urbina como “administrador único”de la cooperativa, con el objetivo de que ayudara a que fuera más productiva. No obstante, miembros de la cooperativa señalan que nunca cumplió su rol.

Los denunciantes señalan, también, que con Palomo Urbina se firmaron en 2004 “contratos para brindar servicios de remediación y escrituración de inmuebles”. Y luego, el presidente de la cooperativa firmó dos pagarés por 130 mil dólares, aproximadamente, aunque señalaron que Palomo, “falsificó” la firma del presidente de la cooperativa El Bosque.

Luego, en el año 2008, Palomo Urbina demandó en el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla a la cooperativa El Bosque, para que le pagaran la deuda adquirida en su contrato. Al que se suman los intereses por mora y costes procesales, por lo que la deuda ascendió a 850 mil dólares.

Ahora, los representantes de la Cooperativa El Bosque, y las 300 familias que la integran demandan del presidente Nayib Bukele su intervención para impedir que el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla los desaloje de sus tierras.

Control y retenes policiales contra habitantes de Cooperativa

Diego Guzmán afirmó que en la actividad la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) se ha mostrado entre dos corrientes, algunos les están “dando seguridad”, mientras a los otros los están intimidando, en su protesta pacífica que llevan cerca de la zona residencial del presidente Nayib Bukele.

“Hoy sentimos miedo, pero no nos detuvimos y vamos a seguir viniendo hasta que el señor presidente (Nayib Bukele) mande un delegado y nos diga que este caso será investigado. Hemos mandado un carro para remolcar los vehículos de los compañeros a quienes los policías les quitaron la licencia, la tarjeta de circulación y las placas de sus carros, eso es injusto”, denunció el cooperativista.

“Unos policías nos han dicho que esto (gestión con el presidente) tarda, pero nosotros no tenemos tiempo. Porque el 22 de mayo, nadie de los policías me va a defender allá (Cooperativa El Bosque), incluso, serán ellos, mismos los que me van a sacar de allá (vivienda), porque sólo reciben órdenes”, reprochó Guzmán.

El líder comunitario lamentó que la institucionalidad no les haya escuchado su denuncia contra Luis Palomo Urbina, al que acusaron por el delito de “estafa agravada”, pero el juzgado falló a su favor y no fue encontrado responsable, por lo que ahora exige el pago de la deuda a la Cooperativa El Bosque.

“Hay mucha presencia policial en el cantón, en el camino y aquí donde estamos, incluso, hay personas particulares que sólo han venido a tomarnos fotos, no traen carnet, no piden declaraciones, solo toman fotos, esas personas sólo vienen a intimidar. El domingo pasado, tuvimos la persecución de 2 agentes de la policía que nos siguieron para ver dónde vivíamos para saber qué íbamos hacer, eso es intimidación”, alegó Guzmán.

Mujeres agricultoras preocupadas por desalojo

María Elena Beltrán, vicepresidenta de la Cooperativa El Bosque, expresó la preocupación e incertidumbre por la pérdida de sus tierras y sus cultivos, que les permiten el bienestar y subsistencia de sus hogares que viven en 57 manzanas que es el hogar de estas 300 familias. Tierras que fueron transferidas por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA).

“La verdad es que hay muchas mujeres agricultoras que trabajan el campo a diario, para poder tener la comida todo el verano, y con el desalojo todo esto nos complica porque no sabemos qué va a pasar y tenemos poco tiempo para evitarlo. Porque no podemos quedarnos de brazos cruzados en nuestras casas con el peligro del desalojo”, expresó.

“El llamado que hago es personal al presidente (Nayib Bukele), y es que nos pueda escuchar, que nos de una respuesta y sabemos que sólo él nos puede dar una solución ante el problema que estamos viviendo ahorita en la Cooperativa El Bosque”, reiteró Beltrán.

La mayoría de cultivos en la cooperativa son hortalizas aunque también designan áreas para maíz y frijol. Las cosechas más fuertes son de ejotes, pepinos, tomates, chiles y otras hortalizas. Además de administrar su propia junta de agua y escuela.

Sixto Cruz, integrante de la Cooperativa El Bosque, y con más de 60 años de residir en la zona, reiteró que el “Plantón Pacífico” es porque necesitan ser escuchados por el presidente Nayib Bukele, y hacer propuestas para detener ese desalojo judicial.

“Queremos que dialogue con nosotros porque no tenemos ningún lugar a dónde ir estas 300 familias, y queremos exigir la detención del desalojo que han programado para el 22 de mayo, por orden del juzgado de lo Laboral, estamos hablando que dejaran a 300 familias sin hogar, que han vivido por más de 6 décadas en ese lugar”, puntualizó Cruz.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...