Josefina Pineda de Márquez

Maestra normalista

Ébola, nueva palabra para los hispanohablantes

Tal vez no sea nueva del todo pero mientras no hubo el peligro de que la enfermedad que lleva ese nombre fuera tan temible pues no la conocíamos. Etimología de la palabra ÉBOLA.

Ébola es el nombre de un río de la República del Congo. En esa zona geográfica se dio por primera vez la enfermedad que ahora ocupa a científicos de la medicina y de otras profesiones. La enfermedad es producida por un virus que se le ha llamado “virus del ébola”

• La enfermedad del ébola tiene ocupados a gobiernos del mundo. Puede convertirse en una pandemia y eso sería peor que una guerra mundial.

• Las medidas de seguridad para evitar el contagio del virus del ébola han sido promovidas por la OMS (Organización mundial de la salud)

• La enfermedad del ébola hizo su aparición en la República del Congo en 1976 y fallecieron muchas personas que vivían en extrema pobreza.

— — — — — — — —

EPIDEMIA y PANDEMIA

Epidemia: Enfermedad que ataca a gran número de personas o de animales en un mismo lugar y en una determinado tiempo.

• En nuestro país estamos sufriendo la epidemia de chicungunya.

• Cuando yo era pequeñita me di cuenta que en el país había epidemia del “trancazo”, así decían, a mí no me dio. Los síntomas incapacitaban a los infectados.

Pandemia: Enfermedad infecciosa que se extiende a lo largo de una zona geográfica grande y hasta todo el mundo. Para que una enfermedad pueda calificarse como pandemia debe tener un alto grado de infectabilidad, cierta mortalidad y un fácil contagio de una zona a otra.

• En la Historia han quedado registradas pandemias famosas.

• En El Decamerón de Bocaccio se narra una pandemia de viruela que mató a mucha gente.

• El cólera fue una de las pandemias que se han sufrido en el continente americano.

— — — — — — — — —

INFECTAR e INFESTAR

Infectar es la invasión de microorganismos a seres vivos: animales, plantas, seres humanos

• En Estados Unidos han atendido a una enfermera infectada del virus del ébola.

• Un tío mío sufrió una grave infección de amibas.

Infestar es la invasión de agentes patógenos al organismo.

• Este perro se ha infestado de pulgas.

• La falta de higiene podría infestar de parásitos a los niños.

— — — — —

“Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad”

Antoine de Saint-Exupéry

Hasta pronto