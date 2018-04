Yo soy del 7%

Compartir ! tweet





1a Parte

Léelo……. ¡Es genial!

No todas las personas llegan a los 90 años para poder hacer estas reflexiones. Aprovechemos el regalo que nos hace la Sra. Brett con sus reflexiones.

Escrito por Regina Brett, 90 años, The Plain Dealer, Cleveland, Ohio.

(Para celebrar la llegada a mi avanzada edad escribí unas lecciones que me ha enseñado la vida).

* La vida no es justa, pero así y todo es buena.

* La vida es demasiado corta para perder el tiempo lamentándose.

* Tu trabajo no te cuidará cuando estés enfermo. Tus amigos y familia sí. No pierdas el contacto.

* No has de ganar cada discusión. Has de estar de acuerdo con no estar de acuerdo.

* Llora con alguien. Ayuda más que llorar solo.

* Cuando se trata de chocolate, la resistencia es inútil.

* Haz las paces con tu pasado para que no te arruine el presente.

* No compares tu vida con la de otros. No tienes ni idea de cómo es su travesía.

* Respira profundamente. Eso calma la mente.

* Elimina todo lo que no sea útil, bonito o alegre.

* Nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Pero la segunda solo depende de ti.

* Cuando se trata de perseguir lo que quieres de la vida, no aceptes un “no” por respuesta.

* Enciende las luces, utiliza las sábanas bonitas, ponte los vestidos caros. No los guardes para una ocasión especial. Hoy es ese día especial.

* Sé excéntrico ahora. No esperes a ser viejo.

* El órgano sexual más importante es el cerebro.

* Nadie es responsable de tu felicidad, solo tú.

* Enmarca todo supuesto “desastre” con estas palabras: “¿dentro de cinco años eso importará?”

* Perdona todo a todos.

* Que no te afecte lo que los otros piensen de ti. Ni te preocupes por eso.