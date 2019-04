Yesenia Miranda: enterré la marcha y comencé una nueva etapa en mi vida

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

La marchista salvadoreña Yesenia Miranda -quien junto a su compañero de vida, Luis López, compitió en los Juegos Olímpicos Río 2016- accedió a hablar con Diario Co Latino acerca de diversos temas; entre ellos, el calvario que vivieron para clasificar a Río y su retiro de las competencias oficiales a los 25 años de edad.

– ¿Qué pasó con usted y Luis López después de competir en los Juegos Olímpicos Río 2016?

Volvimos a entrenar y a competir, incluso yo logré un campeonato NACAC U-23; primer lugar en los diez kilómetros de la Copa Centroamericana de Marcha, con 48 minutos y 40 segundos (récord centroamericano), y en la Copa Mundial obtuve un registro de una hora 36 minutos y 27 segundos en los veinte kilómetros. Yo tenía una beca del INDES que no se me pagaba puntual y mi compañero, Luis López, no recibía beca del INDES, pero ambos contábamos con una beca mensual del IMDER. Luis no tenía beca del INDES porque argumentaban que “no había ganado medallas” y que la clasificación a Río “no era nada”. Me imagino que para ellos es fácil lograr una clasificación olímpica bajo las condiciones inadecuadas que nos daban; porque para rendir y dar resultados teníamos que cubrir nuestros gastos de calzado deportivo, alojamiento, alimentación y medicinas.

– ¿Cómo fue el proceso para clasificar a los Juegos Olímpicos Río 2016?

Dijeron que nuestra clasificación a Río había sido por suerte, pero ellos (los federativos) nunca llegaron a ver nuestros entrenos. Para nosotros fue difícil lo que vivimos en un año. Recuerdo que varias veces llegué sangrando a casa y ampollada de los pies, pero teníamos que trabajar fuerte para demostrarle a los demás atletas que sí se podía. También recuerdo que realizaba entrenamientos en el volcán y lloraba por lo pesado del entreno. Me paraba a la mitad del camino y me decía: “ya no más, ya no más”, pero con mucho sacrificio seguía adelante. Algunas veces no teníamos dinero para el transporte y “Maca” nos daba dinero para que no dejáramos de llegar a entrenar. ¡Pasamos mil dificultades! Por eso es triste que los dirigentes sean indiferentes, si uno no tiene resultados, porque lo tratan como una basura o cero a la izquierda.

– ¿Por qué dieron un paso al costado?

Al retornar de Río, seguimos trabajando bajo las órdenes de Rigoberto “Maca” Medina hasta mayo de 2017, después con el profe Saúl Rodas -auxiliar de “Maca”- y luego con el profe León Lara; pero como el ambiente en el estadio era cada día más pesado hasta desanimarnos, yo retomé mis estudios en la Universidad Don Bosco y Luis empezó a trabajar. Y volví a estudiar porque una profesión académica me permitirá aspirar a obtener un trabajo y cumplir con los compromisos familiares.

– ¿Qué nos puede decir acerca de su participación en los Juegos Centroamericanos Managua 2017?

Desde meses antes veníamos lesionados por entrenar en una pista en malas condiciones y la Federación siempre supo de esta situación. La Federación nos utilizó y nos llevó a Managua para que no se cayera el evento de Marcha; además, para que otras pruebas no se vieran afectadas. Esta situación, de sentirnos utilizados para poder asegurar medallas y exigirnos que saliéramos bien, fue el colmo.

– Mientras competía en Managua los tenis se le arruinaron, ¿cómo es que sucedió esto?

Le pedí a la Federación que me ayudara a comprar un par de zapatos y me negaron la ayuda. Es que la beca del INDES no llegaba a tiempo y la ayuda del IMDER no me alcanzaba para cubrir los gastos. Entonces, terminé comprando unos tenis de entre 30 y 35 dólares que no estaban tan desgastados y con esos marché en los Centroamericanos de 2017. Resulta que se me abrieron de los lados en plena competencia, se les despegó la suela y terminé con grandes ampollas. Tras esta experiencia conversamos con mi compañero Luis López y optamos por el retiro, considerando que fue la mejor decisión.

– ¿Hubo otras situaciones o factores que los empujaron al retiro tempranero de la Marcha?

Sí, muchas malas experiencias sufridas. Una vez denuncié ante Roger Manzur (gerente Técnico del Atletismo) insultos con palabras soeces hacia mi persona por parte de un entrenador y me dijo que hiciera una carta para darle seguimiento, pero nunca me resolvió. Eso me pareció más machismo. También mi padre denunció ante Manzur amenazas de otro entrenador, pero tampoco nos dio respuesta. Además, tuve conocimiento de que Manzur una vez dijo que “la Marcha era una mier… y que ya no servía” y que los marchistas “ya no daban más”. Lo que no dijo él es que -como gerente federativo- nunca nos dio las condiciones adecuadas. Para mí, sus palabras fueron una discriminación y al final, como siempre, el más afectado es el atleta, no el federativo que dirige desde un escritorio.

– ¿Cómo era el ambiente en el estadio mientras entrenaban para sus compromisos?

Siempre veían a la Marcha como lo peor. Y predominaba la falta de madurez de los entrenadores, el egoísmo, la horrible rivalidad y, sobre todo, el machismo. Es una vieja costumbre que cuando tú sales bien todos aplauden, pero si sales mal, es como que no existes y eso me pasó muchas veces. Recuerdo que cuando empezamos a entrenar con “Maca” nadie estaba de acuerdo, nadie nos tuvo fe, sólo Rigoberto y eso se lo agradecemos.

– A pesar de estar retirados, ¿creen tener el potencial con Luis para buscar el boleto a Tokio 2020?

Quizás sí tengamos el potencial, pero yo estoy rotundamente negada a volver. Uno de mis sueños siempre fue asistir a unos Juegos Olímpicos y gracias a Dios, y a la ayuda de Maca, lo logré. Después de Río mi ilusión pudo ser clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020; pero ahora, después de un año de retiro, yo digo “no”. Y aunque tengo intacto el potencial, no tengo las ganas, no tengo el deseo, no quiero y es una experiencia que no quiero volver a vivir. Yo enterré la Marcha y comencé una nueva etapa en mi vida. Ahora estoy estudiando para profesora y quiero contribuir a un cambio en la sociedad.

– ¿Bajo qué condiciones estarían, junto a Luis, dispuestos a volver a la competencia federada?

Tanto Luis como yo no vemos ninguna. Se podría decir que hemos quedado asqueados tras nuestro paso por el Atletismo y nunca pensé que un día diría: “jamás en la vida yo quisiera vivir eso”. Con Luis hemos llegado al punto de no querer ver una pista y no me veo con la disposición, las ganas y la motivación de seguir entrenando. Ahorita no me veo en ningún ambiente deportivo.

– Finalmente, ¿qué expectativas tiene con la llegada de un nuevo presidente al INDES?

0Espero que la persona que llegue al INDES trabaje para el deporte y por los atletas, no para los directivos. Que analice todas las deficiencias que hay y que no solo se culpe al atleta. Que trabaje en beneficio del país, porque somos héroes sin capa que vamos a representar al país con la mejor disposición del mundo y el corazón en la mano.

Esperamos que el nuevo presidente del INDES tome en cuenta todos los déficits existentes y los pueda superar. Que motive a los atletas a seguir y que busque nuevos talentos que le den alegrías al país.