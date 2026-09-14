Xi propone iniciativas para impulsar nexos del Sur Global y Brics

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Nueva Delhi/Prensa Latina

El presidente chino, Xi Jinping, llamó este domingo aquí a los países Brics a fortalecer la cooperación y unir a las naciones del Sur Global para contribuir a la estabilidad y el desarrollo mundial.

Al intervenir en la segunda fase de la XVIII Cumbre de los Brics, Xi señaló que el ascenso colectivo del Sur Global constituye una fuerza clave para impulsar la multipolaridad mundial.

El presidente chino subrayó además la necesidad de impulsar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, reforzar la gobernanza de la seguridad y perfeccionar la gobernanza climática y de la inteligencia artificial.

Xi sostuvo que el mecanismo ampliado de los Brics debe consolidar sus bases de cooperación práctica mediante la apertura, el beneficio mutuo y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro.

En ese contexto, presentó cinco iniciativas para profundizar la cooperación entre los miembros del grupo en inteligencia artificial, comercio e inversiones, industrias digitales, manufactura inteligente y formación científica y tecnológica.

La primera contempla la creación por China de una zona abierta de inteligencia artificial para los Brics, con apoyo al desarrollo y aplicación de grandes modelos de lenguaje, capacitación especializada y construcción de un ecosistema abierto.

En materia comercial, propuso establecer una asociación entre zonas económicas especiales de los Brics, crear una plataforma inteligente para la coordinación de políticas y organizar el próximo año un foro sobre comercio de servicios.

China también promoverá una plataforma de industrias digitales de los Brics para facilitar la capacitación en competencias digitales, el intercambio tecnológico y la cooperación empresarial, según Xi.

El mandatario planteó además ayudar a los países miembros a construir fábricas inteligentes y establecer normas comunes para promover la transformación y modernización de la industria manufacturera.

Como quinta iniciativa, propuso crear una alianza de formación de ingenieros de los Brics y desarrollar programas conjuntos de capacitación, reconocimiento mutuo de estándares profesionales e intercambio científico entre jóvenes.

Xi indicó que China ampliará su apertura de alto nivel, impulsará el desarrollo de calidad, aplicará la Iniciativa para el Desarrollo Global y promoverá la construcción de alta calidad de la Franja y la Ruta.

A la sesión asistieron los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; Irán, Egipto, Indonesia y otros dirigentes y representantes de países Brics y socios, además del secretario general de la ONU, António Guterres y el primer ministro indio, Narendra Modi, en calidad de presidente de la reunión.

La XVIII Cumbre de los Brics se celebró en esta capital en el año del vigésimo aniversario del mecanismo, que amplió su composición en los últimos años y reforzó su papel como plataforma de cooperación entre economías emergentes y países del Sur Global.

Xi Jinping se marchó de Nueva Delhi rumbo a Beijing tras concluir las actividades de esta jornada final.

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