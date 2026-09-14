Cayetano Cruz cuestiona respuesta del Gobierno ante situación de TPS

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Saúl Méndez

Colaborador

Cayetano Cruz, candidato a alcalde y concejal de la Alcaldía de San Salvador Este, cuestionó al Gobierno de Nayib Bukele por lo que considera una falta de acciones concretas para proteger los derechos de los compatriotas que residen en Estados Unidos, incluidos aquellos que no cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Cruz señaló que, pese a que el Gobierno ha destacado públicamente sus relaciones con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, no se ha observado una agenda prioritaria orientada a defender los derechos de la población salvadoreña en ese país.

“Lamentablemente, no hemos tenido un gobierno que por lo menos se haya visto que dentro de su agenda prioritaria el tema de velar por los derechos de nuestros compatriotas”, afirmó el funcionario municipal en la entrevista El Salvador Patria Querida, de Alex Carcelero.

El concejal también cuestionó el papel de las representaciones diplomáticas salvadoreñas y sostuvo que estas han tenido una participación que ha estado vinculada principalmente a intereses políticos y electorales. “Aquí hablan de la diáspora, pero la diáspora ha sido más afectada últimamente”, manifestó.

Entre los problemas que mencionó se encuentran los costos de algunos trámites realizados por los salvadoreños en el exterior, aunque consideró que estos representan un problema menor frente a la falta de acciones para defender sus derechos migratorios.

Cruz criticó además que el Gobierno salvadoreño destaque sus vínculos con la administración Trump y sus visitas a la Casa Blanca, ya que esos acercamientos no han traído beneficios específicos para los salvadoreños residentes en Estados Unidos.

“Acá se llenan de decir que son amigos de la administración Trump, que van a la Casa Blanca. ¿Qué nos ha servido eso a los salvadoreños?”, cuestionó.

El concejal y candidato edilicio advirtió que una eventual pérdida del estatus migratorio de miles de salvadoreños tendría consecuencias tanto para quienes residen en Estados Unidos como para sus familias en El Salvador, debido a la importancia de las remesas para la economía nacional.

“Este país se sostiene porque hay remesas”, afirmó Cruz, quien planteó que una reducción significativa de esos ingresos podría profundizar las dificultades económicas que ya enfrenta el país.

Asimismo, señaló que muchos salvadoreños que han construido sus vidas en Estados Unidos tendrían dificultades para reintegrarse al país en caso de ser deportados. Explicó que algunos cuentan con empleos, viviendas y familias en territorio estadounidense, mientras que sus hijos o nietos incluso han nacido y crecido fuera de El Salvador.

Cruz cuestionó que el país no cuente con un programa integral de reinserción para atender a los compatriotas que pudieran retornar de manera abrupta.

“No hay un programa, no hay un plan en realidad que tenga a la base decir: todos los compatriotas que vengan, no se preocupen, porque aquí le vamos a tener una línea de crédito para vivienda, porque aquí le vamos a tener seguro, porque aquí le vamos a tener empleo”, sostuvo.

La ausencia de estas condiciones representa un problema adicional, debido a que las oportunidades laborales y económicas ya son limitadas para la población que permanece en el país.

“Si no hay ni para el que vive acá, entonces ¿qué va a pasar cuando todas esas personas regresaran a El Salvador de una forma abrupta?”, cuestionó.

El concejal consideró que el Gobierno debería colocar la situación de los salvadoreños en Estados Unidos como un tema prioritario y desarrollar mecanismos de protección y atención ante posibles deportaciones.

“¿Por qué no se ha hecho nada por esta gente? Eso es lo que todos nos preguntamos, porque al final y al cabo son nuestros compatriotas”, expresó.

Cruz planteó como posibilidad que el Gobierno salvadoreño esté manteniendo un bajo perfil sobre el tema migratorio a la espera de una eventual decisión de Estados Unidos sobre la continuidad del TPS, con el objetivo de atribuirse políticamente una posible prórroga.

El concejal relacionó esta posibilidad con el próximo proceso electoral y consideró que una eventual extensión del TPS podría ser utilizada para mejorar la imagen del oficialismo. “Todos sabemos que estamos a cinco o seis meses para que hayan elecciones en el país”, señaló.

Cruz concluyó que no descarta una eventual decisión de prorrogar el programa pueda estar relacionada con intereses políticos de la administración estadounidense en la región, aunque presentó esta posibilidad como una hipótesis.

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