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México ejerce plenamente su soberanía, afirma Secretario de Defensa

Redacción Nacionales 14 septiembre, 2026 Latinoamerica, Portada Comentarios desactivados en México ejerce plenamente su soberanía, afirma Secretario de Defensa 505 Vistas

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Ciudad de México/Prensa Latina

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, reafirmó este domingo que México determina su propio destino, ejerce plenamente su soberanía y cuenta con instituciones sólidas para preservarla.

Las fuerzas armadas “seguiremos contribuyendo a preservar la soberanía de la nación, con lealtad absoluta al pueblo de México y a las instituciones”, dijo durante la conmemoración del aniversario 179 de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec frente a la intervención estadounidense.

“Mientras exista un mexicano en uniforme militar dispuesto a servirla y a honrarla, la llama del patriotismo permanecerá encendida para defender nuestra bandera y nuestra soberanía”, recalcó en la ceremonia, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en esta capital.

Trevilla refirió que el episodio militar conmemorado este domingo contribuyó a fortalecer la conciencia nacional.

La gesta “sembró en generaciones de mexicanos –sostuvo- un profundo sentido de pertenencia, amor a la patria y defensa de la soberanía, un nacionalismo que habría de convertirse en una fuerza moral para enfrentar con mayor unidad y determinación los retos y desafíos que México encontraría en su devenir”.

El titular catalogó al recuerdo de esta fecha no solamente como un ejercicio de memoria, sino como una afirmación de confianza en la nación, en la fortaleza de su pueblo y en las generaciones que habrán de conducir su destino.

“La patria se honra, la independencia se preserva y la soberanía se defiende. Esa soberanía que nuestros héroes protegieron con valor no es solamente una aspiración histórica, ni una expresión de patriotismo; es, además, un mandato constitucional”, añadió.

Al dirigirse a la mandataria, Trevilla aseveró que los ideales de quienes defendieron Chapultepec permanecen vigentes y renovó el compromiso de las fuerzas armadas con el país.

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