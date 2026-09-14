Inter Tecla se afianza como líder tras la jornada 10 y Limeño lo sigue

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Inter Tecla volvió a la cima de la tabla de posiciones del Apertura 2026 luego de vencer 2-0 a Cacahuatique. Mientras que Municipal Limeño mantiene su racha de victorias para ser escolta de los verdes, esto tras la jornada 10 del fútbol salvadoreño.

Atlético Balboa supo remontar a Platense y sumó una victoria en la jornada de este fin de semana. A solo seis minutos de partido Andrés Bello dió la ventaja a los gallos, una acción que puso el partido a favor del cuadro de Zacatecoluca en busca de victoria. Sin embargo, a los 64’ y luego de una jugada colectiva, Edgar Cruz puso el 1-1 del encuentro. Después de eso, Mario Martínez se encargó del segundo de los benjamines a los 70’ y a los 85’ Jorge Mundo selló la victoria de 3-1.

En el Águila-Inca Aruba, los emplumados no cedieron ante los arubeños que estaban en busca de una nueva victoria, y se quedaron con los tres puntos en casa. Gregorio Díaz anotó el 1-0 a solo seis minutos, seguido, Federico Andrada puso su nombre al segundo a los 54’, y Carlos Garay selló el tercero, cuando todo parecía que el rival no iba a descontar, pero Bryan Paz ejecutó el único tanto de los arubeños.

Alianza-FAS, el plato fuerte de la jornada y esperado en el estadio Óscar Quiteño, fue suspendido por mal tiempo climático, y es que, el referí Germán Martínez evaluó junto a los capitanes las condiciones y se llegó a la conclusión de suspender el encuentro debido a las fuertes tormentas eléctricas en Santa Ana.

Por otra parte, Inter Tecla fue contundente ante Cacahuatique y sumó los tres puntos como visitante tras vencer 0-2. Kike Vásquez le dió la ventaja parcial a los verdes a los 12’, y a los 57’ lo volvió a hacer para marcar doblete y la victoria del equipo de Santa Tecla que volvió a la cima de la tabla de posiciones como líder solitario.

Otro equipo que tampoco dudó fue Municipal Limeño al vencer 3-0 al Fuerte San Francisco como visitante. De la misma forma, el marcador estuvo protagonizado por un solo jugador, porque Juan Carlos Argueta marcó doblete y se encargó de que el cuadro cuchero sumara los tres puntos de la jornada a costa de los comandos azules.

Hasta el cierre de esta nota, Inter Tecla es líder del Apertura 2026 con 18 unidades, un punto más que limeño que se encuentra con 17 en la segunda posición, y FAS en la tercera con 16. Le siguen Metapán, Firpo, Balboa, Platense, Águila, Alianza, Inca Aruba, Cacahuatique y Fuerte San Francisco.

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