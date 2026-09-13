“Granos de Arroz…” de Chinchilla será presentado en Honduras

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Próximamente Ediciones Amate Vos de El Salvador presentará en la V Feria Internacional del Libro en Honduras, el libro de cuentos “Grano de Arroz y otros relatos sobre la peste” del autor salvadoreño Miguel Ángel Chinchilla.

El libro que ya fue presentado en San Salvador en un par de ocasiones consta de 31 cuentos divididos en dos secciones.

La primera parte titulada Grano de Arroz tiene 16 cuentos que abordan diversas temáticas como la histórica, la mitológica, la lúdica y la social. Una característica en los textos de esta primera parte es que a medida que van transcurriendo las narraciones cada cuento consta de menos palabras de tal manera que los últimos tres son verdaderas mini ficciones.

La segunda parte titulada Y otros relatos sobre la peste, consta de 15 cuentos cuya temática gira en torno a la peste del Covid 19.

El libro ha sido prologado por el académico Rafael Lara Martínez que dice entre otras cosas: “La enseñanza principal del libro cuestiona la manera en la cual se recicla el ideario literario clásico. Grano de arroz -dice- plantea el desacuerdo como temática central de la repetición, de la validez del pretérito en su palabra”.

Al respecto Chinchilla comenta que con este libro ha realizado una resemantización de personajes y temas como el evangelio de Mateo, la leyenda del Partideño, algunos personajes de Perrault y otros personajes de la mitología griega como Orestes.

Miguel Ángel Chinchilla Amaya nació en San Salvador en 1956, escribe poesía, cuento, fábula, novela, teatro y periodismo literario, además, ha obtenido premios tanto a nivel nacional como internacional. Grano de arroz está a la vente en librería UCA.

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