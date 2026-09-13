El acuerdo con Omán no significa la reapertura del estrecho de Ormuz: Araqchi

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TEHERÁN/Tasnim

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que el acuerdo alcanzado con Omán sobre una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz no equivale a la reapertura de esta vía marítima estratégica.

En una entrevista concedida a Al-Araby Al-Jadid, Araqchi afirmó que la agenda de la próxima reunión en Omán se centrará en la nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz.

Hizo hincapié en que el acuerdo con el Sultanato de Omán no debe interpretarse en modo alguno como una reapertura del estrecho.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní declaró que los países participantes serían informados sobre los detalles del acuerdo alcanzado con Mascate, así como sobre los mapas relacionados con la nueva ruta marítima.

Araqchi afirmó que la condición de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz es que Estados Unidos retome los compromisos adquiridos en virtud del memorando de entendimiento firmado con Islamabad.

También expresó su esperanza de que las conversaciones en Omán allanaran el camino para futuras consultas sobre cuestiones de interés para los países de la región.

Irán cree que los propios países de la región son responsables de garantizar su seguridad y estabilidad, subrayó, y añadió que la seguridad sostenible podría lograrse cuando los países de la región lleguen a acuerdos sobre cuestiones comunes sin injerencia externa.

Araqchi dejó claro que la reunión en Omán no tendrá como objetivo establecer un nuevo mecanismo de seguridad regional, sino que la describió como un evento importante que podría servir como un paso para fomentar la confianza.

Respecto a Yemen, el ministro de Asuntos Exteriores iraní afirmó que Teherán cree que no existe una solución militar al conflicto y que el futuro del país árabe debe ser determinado por los propios yemeníes a través del diálogo.

Araqchi también atribuyó la falta de seguridad marítima en el estrecho de Ormuz a las acciones agresivas e intervenciones ilegales de Estados Unidos, afirmando que la conducta de Washington es el principal factor detrás de la ausencia de seguridad en la vía marítima.

Estas declaraciones se produjeron cuando el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, anunció que los ministros de Asuntos Exteriores de los estados árabes de la región se reunirían en Omán el lunes 14 de septiembre para alcanzar un acuerdo sobre un marco para la navegación por el estrecho de Ormuz y comunicar dicho acuerdo a la organización marítima internacional pertinente. Afirmó que la ruta estaría abierta conforme al derecho internacional si Estados Unidos cesara su agresión y sus ataques, y añadió que Irán está dispuesto a cooperar con los países vecinos para preservar la seguridad regional y ampliar los lazos económicos.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, también declaró que se estaban realizando los preparativos para la reunión regional, en la que participarán Irán, Irak y otros estados ribereños del Golfo Pérsico. Indicó que los participantes abordarían cuestiones regionales, así como el resultado de las negociaciones entre Irán y Omán sobre el establecimiento de rutas seguras para el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz. Baqaei subrayó que, si bien Irán mantiene su compromiso de garantizar la seguridad del transporte marítimo a través del estrecho, dicha seguridad no puede garantizarse mientras continúen las acciones agresivas y las intervenciones ilegales de Estados Unidos, incluido su bloqueo naval y su guerra económica.

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