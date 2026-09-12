“Romero estaría al lado de las madres, pobres, luchadores, migrantes y trabajadores”: Comité Mons. Romero

Redacción Nacionales

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El Comité Nacional Monseñor Romero consideró que el Santo estaría del lado de sectores reprimidos, ignorados o violentados en el país. En ese sentido, llamó a la ciudadanía y a los feligreses católicos a sumarse a la marcha convocada por organizaciones sociales para el próximo 15 de septiembre, en el marco de la conmemoración de la independencia centroamericana.

El Comité recordó a Monseñor Romero, mártir, profeta y Santo de América, asesinado el 24 de marzo de 1980, tras denunciar las injusticias que se cometían por las dictaduras y por estar del lado del pueblo.

En ese sentido, la feligresía y la ciudadanía se hace una interrogante en estos tiempos: “¿que haría Monseñor Romero junto a su pueblo en estos momentos, y en las actuales condiciones de desigualdad, persecución, desamparo y pobreza?”, según lo planteó José González, presidente del Comité Nacional Monseñor Romero.

Como respuesta, consideró que Romero estaría “con toda certeza del lado de los miles de madres y familias desoladas que no pueden recuperar el amor y el calor de sus hijos encarcelados injustamente en el régimen de excepción”.

Gonzáles enfatizó que Monseñor Romero estaría “acompañando y protegiendo” a las vendedoras ambulantes que son “perseguidas, golpeadas y humilladas” por los cuerpos represivos, “imposibilitados de trabajar para ganar día a día el sustento para su familia, reprimidas con la excusa de embellecer una arquitectura que solo evoca la dominación colonial”.

Esto, en referencia a los desalojos que han implementado varias comunas, especialmente la de San Salvador Centro con los vendedores por cuenta propia en las calles de la ciudad capital.

También, Monseñor Romero “estaría al lado” de los luchadores sociales y de derechos humanos y comunitarios, quienes se esfuerzan por impedir la explotación minera en los territorios y el respeto a la vida y a los derechos humanos, ya que el Gobierno de Bukele revirtió la prohibición de la minería metálica en El Salvador.

Además, dijeron que Monseñor Romero pediría a la clase política que fuera transparente con las finanzas públicas de los salvadoreños y que, además, sean invertidos en obras para el beneficio de las mayorías.

González enfatizó en que la clase trabajadora y los pobres “eran los hijos predilectos” de Monseñor Romero. “Y que haya más pobres solamente se explica porque hoy los ricos son más ricos. La riqueza se concentra en menos personas que profundizan la desigualdad social y aumentan el sufrimiento y la calamidad de muchos y miles salvadoreños”, agregó.

En ese sentido, Romero estaría del lado de los pobres “alentando sus luchas y sus esfuerzos para alcanzar una vida digna, salario digno, jornadas laborales justas y un verdadero respeto a sus derechos y prestaciones”.

En cuanto al tema migratorio, explicó que Romero mostraría compasión por los miles de salvadoreños que viven en la incertidumbre debido a la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS); también, denunciaría las políticas migratorias implementadas por EE. UU. a través del ICE.

“Denunciaría los atropellos a los derechos humanos por parte del ICE, estaría exigiendo que se respete el estatus migratorio de todas las personas que han logrado su residencia y ciudadanía, estaría pidiendo que se extienda el tiempo del TPS”, destacó González.

Sobre el tema, Ricardo Madrid, miembro del Comité, consideró que el Gobierno de El Salvador debe implementar políticas públicas que faciliten la inserción social y laboral de los migrantes retornados en caso de una deportación masiva.

“Realmente acá este gobierno no lo está implementando porque no tiene políticas públicas en favor de la población”, destacó Madrid.

El Comité Nacional acompañará la marcha que organizaciones sociales han convocado para el 15 de septiembre en el Hospital Rosales. “Vamos a marchar para conmemorar el gesto heróico de la independencia”.

“El 15 de septiembre de 1821 dejamos de ser colonia española y comenzamos los esfuerzos por construir un nuevo estado con identidad propia, con soberanía y libertad. Los romerianos, los seguidores y discípulos de Monseñor Romero creemos que esta lucha se realiza todavía”, finalizó.