VMT cierra calles del centro histórico por investidura presidencial

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Debido a la investidura presidencial de Nayib Bukele, el Viceministerio de Transporte (VMT) anunció que en varias calles del centro histórico la circulación estará restringida, tanto para vehículos como peatones desde las 8:00 p.m. del viernes 31 de mayo.

A partir de las 4 de la madrugada del sábado 1 de junio, habrá cierres por los diferentes accesos a la plaza principal, debido a que será zonas de ingresos de invitados al evento, han dispuesto seis ingresos peatonales que corresponden a la 2a c. Oriente, 4a c. Oriente, 6a c. Oriente, 2a av. Sur, 4a av. Sur y 6a av. Sur. “Se instalará un dispositivo de seguridad desde el viernes a las 8:00 p.m., por lo que pedimos a la población no circular por la zona. La calle Rubén Darío, la avenida España y la avenida Cuscatlán tendrán un acceso controlado”, explicó el titular del VMT, Nelson Reyes.

Dijo que algunas calles estarán totalmente cerradas o con flujo controlado de circulación, y para dar solución a esto han dispuesto de buses gratuitos desde el estacionamiento del estadio Cuscatlán hacia el Centro Histórico de San Salvador.

Según Reyes, para quienes quieran llegar por sus propios medios el día del evento, deben tener en cuenta que estará restringida la circulación vehicular, por lo cual tomarán vías aledañas como la alameda Juan Pablo II, donde de forma controlada se permitirá el ingreso de vehículos donde las personas puedan desabordar.

“El cierre será tanto de vehículos como para peatones, desde el viernes a las 8 de la noche, es importante recalcarlo para las personas que tenían pensado ir a visitar el centro histórico, que no lo hagan”, reiteró.

El funcionario indicó que en el desarrollo de la actividad estarán involucradas más de 3 mil personas de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de la Defensa Nacional y gestores de tráfico del VMT, ya que no habrá lugares para estacionar cerca del centro histórico.