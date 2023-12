“Vino, probó, se dio cuenta de que no hay, y se va a la primera”: Yamil Bukele sobre la salida del técnico español de la Selecta

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La reciente salida del ex técnico de la selección nacional, Rubén de la Barrera, ha dado mucho de qué hablar, y a esta ola de comentarios se unió el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, quien aseguró que el español es muy “inteligente” por irse a un equipo que tiene posibilidades de clasificar a un Mundial. “La tiene clara. Vino, probó, se dio cuenta de que no hay, y se va a la primera. Muy inteligente, la verdad, la tiene muy clara. Un equipo por encima de una selección que tiene posibilidades de ir a un mundial. ¿Algo nos está diciendo? ¿Humo Pérez?”, escribió el funcionario en su cuenta de X (ex Twitter).

Según Bukele, lo dijo desde que vio su currículum, que dejaba en evidencia que no gozaba de estabilidad laboral, en ningún trabajo había estado ni un año. “Y hoy quizás hasta batió su propio récord. Ah, y también lo comenté: él la tiene clara, pero no sé los demás. Espero que ahora, aunque sea tarde, todos la tengan clara”, señaló.

De acuerdo a Claudio Martínez, periodista argentino en El Salvador y locutor de La Tribu FM, de la Barrera es el décimo tercer técnico con el tiempo más corto en dirigir a la selección nacional, tras sus 89 días con el título de técnico, el primero es Carlos de los Cobos (2,268 días), le sigue Hugo Pérez, Juan Ramón Paredes, Carlos Recinos, Ruben Israel, Albert Roca, Rugamas, Eduardo Lara, Alberto Castillo, Primi Maradiaga, Carlos Cavagnaro, Cuate Castillo y Rubén de la Barrera.

La salida del técnico español de la selección mayor de El Salvador ha sido fuertemente criticada, no solo por la afición salvadoreña, sino también por la prensa deportiva que ha catalogado la acción como una “falta de respeto y compromiso” y que ahora deja en el limbo al combinado nacional, de cara a lo que podría ser uno de los enfrentamientos amistosos más importante en la historia del fútbol salvadoreño, contra el Inter de Miami, el próximo 19 de enero en el estadio Cuscatlán.

El FC Vicela actualmente se encuentra en la posición 17 de 18 en la Primera División del fútbol portugués, en la jornada 15 de 34, y el equipo luso presentó este martes de forma oficial a De la Barrera como el primer entrenador.