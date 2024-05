Habrá clásico nacional en los cuartos de final del Clausura

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Se viene los cuartos de final del torneo Clausura 2024 que se conocieron en la última fecha de la fase regular del campeonato que dejó cruces interesantes de cara al inicio de la segunda fase de este torneo, y que además tendrá un clásico nacional y un cruce entre los toros y los jaguares en los próximos retos que enfrentarán los equipos de la Liga Mayor en busca del anhelado título.

En la última fecha del campeonato Alianza se coronó como líder indiscutible de la fase regular con 45 unidades, este equipo que finalizó la última ronda con un 1 a 3 ante el cuadro de Municipal Limeño, quien anteriormente también fue un líder del torneo y se mantuvo por un tiempo considerable en la cima.

Otro de los equipos que más ha destacado en el final de esta primera parte del torneo fue Firpo, finalizó con una victoria de 1 a 2 como visitante en la casa de Platense, en el Antonio Toledo Valle, un equipo que no solo destacó por su desempeños, sino, también por tener al hombre gol de la fase regular, Styven Vásquez, quién alcanzó los 15 goles, una estadística que lo convierte en uno de los mejores rompe redes en torneos cortos.

El clásico nacional no soltó la paridad entre los tigrillos de FAS y el cuadro emplumado de Águila, que llegó al estadio Óscar Quiteño en busca de la victoria en la última fecha, pero el equipo santaneco no dio lugar para que los migueleños tomaran la ventaja y de esa forma finalizaron el encuentro sin goles. Una serie interesante que se volverá a repetir en la siguiente fase para conocer a uno de los semifinalistas.

Isidro Metapán, que es parte de una de las series más esperadas de la próxima fase finalizó la ronda del torneo con una derrota que le propinaron los migueleños de Dragón, el equipo no consiguió su clasificación y finalizó en la novena posición.

Sin preocupaciones el 11 Deportivo visitó al Fuerte San Francisco en el estadio Correcaminos, con su boleto a los cuartos de final, en la octava posición, este equipo cayó 2 a 0 ante los azulejos, con goles de Jefferson Polio y otro de Bryan Paz. El tanque fronterizo enfrentará una de las pruebas más importantes en la próxima fase al enfrentar al líder del torneo.

Santa Tecla le dijo adiós a la Primera División con su último encuentro en la Liga Mayor que se disputó en el estadio Las Delicias ante Jocoro; dos equipos que fueron irregulares en este torneo Clausura y que estuvieron al borde del descenso, pero al final se consolidó el equipo tecleño como el descendido. Esta serie dejó un resultado importante de 3 a 4 con victoria para los fogoneros.

Cruces de cuartos de final

Los cuartos de final se disputarán este miércoles 8 y jueves 9 de mayo, y hay cruces interesantes como Alianza vs 11 Deportivo y Águila vs FAS, y por el otro lado de la llave el Firpo vs Isidro Metapán y Limeño vs Platense.

Tabla de posiciones

El desempeño que cada equipo tuvo en la primera fase se evidencia en las posiciones de la tabla y hay que recordar que en la segunda vuelta Alianza se mantuvo como líder y finalizó en la primer casilla con 45 unidades, luego le sigue Firpo con 42 puntos, Municipal Limeño con 39 en la tercera, Águila con 38 en la cuarta y FAS en la quinta con 32, esto en el top 5 de lo más destacados.

Luego sigue Platense con 32, Isidro Metapán, con 31, y cierra 11 Deportivo con la misma cantidad de puntos en los ocho clasificados a los cuartos de final. Los equipos que no lograron continuar en el Clausura son Dragón, Santa Tecla, Fuerte San Francisco y Jocoro.