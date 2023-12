Ruben de la Barrera deja la Selecta y ficha con un club de Portugal

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El director deportivo de la selección nacional, Diogo Gama y el ahora ex técnico de la Selecta, Ruben De La Barrera, anunciaron la salida del español del combinado nacional, para dirigir un club de Primera División en Portugal, luego de su llegada en septiembre, con cuatro encuentros disputados, cuyos resultados fueron tres empates y una derrota. El estratega habría negociado y rechazado propuestas con otros clubes durante sus gestiones.

“En El Salvador realmente me he sentido como pez en el agua, dejo muchísimos amigos y estoy recibiendo muchos mensajes de los chicos con los que tuve la oportunidad de trabajar. Recientemente, se puso en contacto conmigo un club de primera división de una liga importante y me transmitió el deseo de contar conmigo”, fueron las palabras del técnico.

De acuerdo al español, su dirección en la Primera División de Portugal supone un reto que se confirma luego de las charlas con Humberto Sáenz Marinero, presidente de la Comisión de Regularización y Diogo Gama. Hay que destacar que esto se anunció, luego de que se viralizó un artículo de un medio luso llamado: “El increíble giro en la carrera de Rubén de la Barrera: del Dépor a El Salvador y ahora, a Portugal… ¡en seis meses!”.

De la Barrera hizo énfasis en que “Ojalá este momento no se hubiera producido, pero uno no tiene la capacidad de marcar los tiempos, el fútbol dispone de sus propios tiempos, las posibilidades surgen a veces cuando se está sin equipo y en otras cuando estás en plena proceso y otros momentos tardan más de la cuenta en llegar, y si algo me apena es que se produzca en este momento”, explicó.

Reveló que también tuvo otras propuestas para dirigir clubes extranjeros, pero por diferencias en términos no se dio, hasta hoy, pero aseguró que “la Selecta está en buenas manos, y ojalá todo lo que se está haciendo, que es mucho, pueda tener un impacto y un efecto”.

Por su parte, el director deportivo dijo que las personas son importantes en los proyectos, pero no se puede vivir de ellas, que De la Barrera era una parte importante, pero que se vaya no significa que se detendrá el proyecto, “tenemos muy claro lo que queremos y lo que estamos haciendo”, remarcó.

Gama señaló que tienen candidatos identificados para suplir a De la Barrera, nombres, perfiles definidos y están trabajando en ello y según el portugues, que el entrenador español vaya a una primera liga de Europa “al final del día nos refuerza a nosotros”, “es una victoria”.

“Rubén se va y le deseamos todo el éxito.

Estamos preparados para reemplazar a Rubén, no tengo nombres, pero sí tenemos responsabilidades que las vamos a cumplir y ya estamos trabajando”, mencionó Gama y subrayó que el hecho de que una liga de tal calibre pague por el técnico significa que están fichando a gente que tiene valor.

Al ser cuestionado por el liderazgo que podría o no tomar Mauricio Cienfuegos en la selección nacional, el director deportivo mencionó que en determinado momento dieron la oportunidad de que continuara porque consideran que tiene valor para aportar, pero quien venga a dirigir tiene que aportar algo diferente, “conocimiento diferente”.