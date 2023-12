VAMOS propone un subsidio para los precios de los alimentos

Samuel Amaya

El partido VAMOS presentó este martes una propuesta para proteger los precios de los alimentos básicos y así cuidar la economía de los salvadoreños, esto ante la falta de acción de las autoridades para este tema.

El regalo que les ha dado la bancada de Nuevas Ideas al pueblo salvadoreño, “es una canasta vacía”, a pesar de tener todos los votos y todo el poder, comentó Claudia Ortiz, diputada de este instituto político cuando presentaba un huacal color celeste solo con papel, en referencia a las nulas políticas que ha hecho el gobierno y Nuevas Ideas para la vida de los salvadoreños.

“Esta es la nueva canasta navideña, esta es la nueva canasta que le ha dado la bancada mayoritaria a la población, una canasta vacía, una canasta con la que no se puede sobrevivir; rechazamos este regalo porque no han sido capaces de cuidar la dignidad de la gente, no han sido capaces de evitar que más de 200 mil salvadoreños caigan en la extrema pobreza, no han sido capaces de proteger el ingreso y de alimentación del pueblo”, comentó Claudia Ortiz en las afueras de la Asamblea Legislativa.

En ese sentido, VAMOS presentó una propuesta para “cuidar la dignidad de las personas”; esto, a través de la “tarjeta viverES”, un programa de protección a los precios de los alimentos; “un programa de protección al ingreso y al derecho a la alimentación de los salvadoreños; este es un programa que implica un alivio económico inmediato para que todas estas familias y salvadoreños que aún haciendo todo su esfuerzo y dando lo máximo en su día a día, no logran el ingreso que necesitan para alimentar a sus familias, ésta (la tarjeta viverES) es una solución para todas esas familias”.

La tarjeta vive consiste en un apoyo económico-subsidio que va a permitir que aquellas familias que por el alto costo de los alimentos no pueden costear los alimentos más básicos, van a tener un apoyo; así como las familias más necesitadas tienen un apoyo de subsidio al gas licuado, pues también en un momento de alto costo de los alimentos, el partido VAMOS, propone este programa de protección de precio para las familias más necesitadas, añadió Ortiz.

“Rechazamos la negligencia de la bancada mayoritaria que, teniendo todo el poder, votos y recursos, no han movido un dedo para promover algo de esta naturaleza y proteger a la gente, mientras ellos siguen perdiendo dinero con el bitcoin y les quitan los impuestos a sus grandes inversionistas, los precios de los alimentos suben. Necesitamos una solución urgente y esta es nuestra solución”, comentó Ortiz.

Para el partido VAMOS, se necesita una reforma integral a nivel fiscal, se necesita también que el Estado deje de proteger aquellos que tienen más capacidad. “Los tributos en momentos como estos, la misma población salvadoreña afectada y que ha caído en la extrema pobreza ha tributado durante mucho tiempo; esta es una forma (la tarjeta) de que el Estado les retribuya su esfuerzo a todos los salvadoreños”. Este programa sería para un año y luego debe revisarse.

“Se trata de complementar aquello que la familia salvadoreña no puede cubrir por los costos, recursos existen, fuente de financiamiento existen, se ocupan demasiado recursos en temas que no son prioridad en traer grandes eventos internacionales, se ocupa recurso para publicidad de manera exorbitante, para pagar a influencers en el extranjero. Se puede identificar recursos en diferentes carteras de estado que no están transparentando y que además se les transfiere recursos de manera recurrente en esta Asamblea Legislativa”, concluyó la legisladora.