Página de inicio » Deportes » Vinicius lidera a Brasil en victoria y Marruecos clasifica con remontada

Vinicius lidera a Brasil en victoria y Marruecos clasifica con remontada

Redacción Nacionales 24 junio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Vinicius lidera a Brasil en victoria y Marruecos clasifica con remontada 288 Vistas

Compartir
        

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Brasil y Marruecos cerraron la fase de grupos con victoria ante Escocia y Haití, respectivamente. Sin embargo, el ‘Ejército de Tartán’ deberá esperar para conocer su futuro en la Copa Mundial de la FIFA.

La Canarinha venció con solvencia a Escocia en un partido guiado por Vinícius Júnior, quien firmó un doblete (7′ y 45’+3). Matheus Cunha también se hizo presente en el marcador a los 60′, en un encuentro que además vio el regreso de Neymar Jr. y que permitió a Brasil finalizar como líder del Grupo C.

Marruecos, por su parte, comenzó en desventaja ante Haití tras el autogol del guardameta Bono, el primer tanto para los caribeños. Aunque Achraf Hakimi igualó las acciones a los 39′, Wilson Isidor devolvió la ventaja a los granaderos con el 1-2. Sin embargo, en el tiempo agregado de la primera parte apareció nuevamente Ismael Saibari para marcar el 2-2 antes del descanso.

En la segunda parte, Soufiane Rahimi (78′) y Gessime Yassine (89′) completaron la remontada marroquí para sellar el 4-2  y asegurar la clasificación del conjunto africano como segundo del grupo.
Brasil y Marruecos finalizaron en la cima del Grupo C con siete puntos cada uno. Escocia, con tres unidades en la tercera posición, deberá esperar los resultados de los demás grupos para conocer si logra avanzar como una de las mejores terceras.

Tags

Ver también

Caracas registra sismo de 7,1 grados; población se resguarda en calma

Compartir        Caracas/Prensa Latina Un fuerte terremoto de magnitud preliminar 7,1 sacudió hoy la costa norte de …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.