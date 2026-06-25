Vinicius lidera a Brasil en victoria y Marruecos clasifica con remontada

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Brasil y Marruecos cerraron la fase de grupos con victoria ante Escocia y Haití, respectivamente. Sin embargo, el ‘Ejército de Tartán’ deberá esperar para conocer su futuro en la Copa Mundial de la FIFA.

La Canarinha venció con solvencia a Escocia en un partido guiado por Vinícius Júnior, quien firmó un doblete (7′ y 45’+3). Matheus Cunha también se hizo presente en el marcador a los 60′, en un encuentro que además vio el regreso de Neymar Jr. y que permitió a Brasil finalizar como líder del Grupo C.

Marruecos, por su parte, comenzó en desventaja ante Haití tras el autogol del guardameta Bono, el primer tanto para los caribeños. Aunque Achraf Hakimi igualó las acciones a los 39′, Wilson Isidor devolvió la ventaja a los granaderos con el 1-2. Sin embargo, en el tiempo agregado de la primera parte apareció nuevamente Ismael Saibari para marcar el 2-2 antes del descanso.