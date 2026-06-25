Bukele ofrece ayuda a Venezuela tras dos fuertes sismos

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San Salvador/Prensa Latina

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció hoy ayuda al Gobierno de Venezuela tras los dos sismos ocurridos esta tarde en el país suramericano que ocasionaron fuertes afectaciones en infraestructuras y daños materiales.

En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería, expresó el mandatario a través de cuenta en la red social X.

Bukele precisó en su mensaje que 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas. Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Fuerza Venezuela, expresó el presidente salvadoreño.

Esta tarde sendos sismos de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter afectaron varios estados de Venezuela, incluyendo zonas del occidente, oriente y centro, y además de ciudades fronterizas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional, e informó que todas las autoridades y el sistema de protección civil se incorporaron a a las tareas de rescate de vidas. Posteriormente, abordaremos los temas relacionados con la recuperación de infraestructuras y materiales.

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