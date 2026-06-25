Gobierno de Venezuela decreta estado de emergencia tras dos fuertes terremotos

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CARACAS/Xinhua

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la noche de este miércoles el estado de emergencia nacional tras la ocurrencia de dos terremotos seguidos en territorio venezolano, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5 en la escala de Richter.

«Declaramos el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución», dijo Rodríguez en un mensaje a la nación acompañada por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La mandataria encargada aclaró que fueron dos terremotos que afectaron al país este miércoles. «El día de hoy alrededor de las 06:00 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos; el primero, de 7,2, y seguidamente uno de 7,5», dijo.

Precisó que, además, se han registrado alrededor de 20 réplicas y llamó a la población a no permanecer en edificios en las próximas horas como medida esencial para preservar la vida.

Lamentó que se trata de un evento sísmico doble que ha dejado «graves consecuencias» afectando fuertemente a los estados La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, además de notables consecuencias en la zona metropolitana de Caracas.

Además, la jefa encargada del Estado activó de forma inmediata el Estado Mayor de Contingencia y designó al Mayor General Juan Ernesto Sulbarán Quintero como autoridad única de dicha instancia, debido a su amplia experiencia en la atención de situaciones de esta índole.

El referido militar trabaja, desde ya, junto a las más altas autoridades del Gobierno para atender en su conjunto las consecuencias de los sismos, con dos grandes prioridades, «primero rescatar vidas y luego lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras».

Rodríguez reiteró la necesidad impostergable de que las viviendas que hayan sufrido graves afectaciones en su infraestructura sean evacuadas de forma inmediata.

Por último, llamó a los venezolanos a «mantener la unión nacional para salvar vidas».

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