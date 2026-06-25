Caracas registra sismo de 7,1 grados; población se resguarda en calma

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Caracas/Prensa Latina

Un fuerte terremoto de magnitud preliminar 7,1 sacudió hoy la costa norte de Venezuela, siendo percibido con gran intensidad en Caracas y en múltiples ciudades del país, lo que generó evacuaciones preventivas, alarma entre la población y reportes de afectaciones materiales.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cifras oficiales de víctimas ni daños estructurales de gran magnitud, mientras continúan las labores de verificación en distintas zonas del territorio venezolano.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se habrían registrado dos eventos sísmicos de magnitud 7,1, uno de ellos con epicentro ubicado a 28 kilómetros al noroeste del municipio de Montalbán, en el estado Carabobo, a unos 100 kilómetros al oeste de Caracas.

El movimiento telúrico fue sentido con fuerza en la capital venezolana, donde habitantes de edificios residenciales y oficinas procedieron a evacuar de forma ordenada hacia zonas seguras, en medio de la incertidumbre por posibles réplicas.

La cadena Telesur reportó que cientos de personas abandonaron de manera preventiva viviendas y edificios públicos, siguiendo protocolos de seguridad ante eventos sísmicos.

Usuarios en redes sociales han difundido imágenes y mensajes que dan cuenta de posibles daños menores en estructuras, aunque estas informaciones no han sido confirmadas oficialmente por organismos de protección civil.

El sismo también fue percibido en otras regiones del país, incluyendo zonas del occidente, oriente y centro de Venezuela, así como en ciudades fronterizas, donde autoridades locales iniciaron evaluaciones de infraestructura crítica como hospitales, puentes y edificaciones públicas.

En algunos reportes preliminares difundidos por medios internacionales y plataformas digitales, se menciona que el movimiento telúrico habría sido sentido también en países vecinos como Colombia y en zonas del Caribe, aunque sin mayores incidencias confirmadas.

Venezuela se encuentra ubicada en una zona de alta actividad sísmica, especialmente en la franja norte del país, donde históricamente se han registrado eventos de esta naturaleza.

Las autoridades de protección civil y cuerpos de seguridad mantienen el monitoreo permanente de la situación, mientras se espera un informe oficial consolidado sobre el alcance del evento y posibles daños materiales o humanos.

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