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Oficialismo aprueba nuevamente 30 días más de régimen de excepción

Redacción Nacionales 24 junio, 2026 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Oficialismo aprueba nuevamente 30 días más de régimen de excepción 326 Vistas

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Redacción Nacionales

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La Asamblea Legislativa aprobó esta tarde la prórroga número 52 del régimen de excepción.

La medida estará vigente del 30 de junio al 29 de julio de este año. Bajo el régimen de excepción, las autoridades han capturado a 92,414 personas y decomisado 5,451 armas de fuego, 12,110 vehículos y 24,955 celulares, además de incautar más de 1,534 millones de dólares en droga.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado denuncias de torturas y malos tratos dentro de las cárceles, incluso crímenes de lesa a humanidad.

El régimen de excepción fue implementado el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte de los homicidios, que por investigaciones periodísticas se conoció que se debió ante la finalización de la tregua con las pandillas qué mantenía el Gobierno de Bukele para mantener los homicidios a niveles bajos.

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