Gobierno de Bukele recibe nota de 7.92 en su séptimo año de gestión

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, presentó su encuesta sobre el séptimo año de gestión del Gobierno de Nayib Bukele. El Gobierno, en su conjunto, recibe una nota de 7.92.

Los Ministerios de Seguridad y Educación obtienen las notas más altas, 8.60 y 8.16. respectivamente, mientras que las carteras de Economía y Vivienda se ubican en las más bajas 6.65 y 5.80, respectivamente. En un segundo grupo de instituciones que gozan de una buena evaluación ciudadana destacan el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Relaciones Exteriores con notas de 7.46 y 7.36 respectivamente.

Al evaluar el séptimo año de gestión, la calificación otorgada al gobierno de El Salvador alcanza un promedio de 7.92. El dato anterior es como Gobierno, en su conjunto, mientras que la nota individual del presidente de la República, Nayib Bukele es de 8.24.

El 77.4% de la población señala la seguridad como aspecto más positivo del país. Mientras la economía es definida como el principal problema por el 37.3% de las personas.

Esto no es nuevo, desde hace años, y sobre todo, cuando se implementó el régimen de excepción, cuando se logró mejoras en la seguridad, el tema económico ha sido el más sentido por la población y a la fecha, sigue sin resolverse.

La Asamblea Legislativa obtiene una nota de 6.34. En su segundo año de gestión (legislatura 2024-2027), existen opiniones divididas sobre el quehacer de la actual Asamblea Legislativa, ya que un 50.4% considera que los diputados y las diputadas trabajan para resolver los grandes problemas del país, mientras que un 45.6% opina lo contrario.

Mientras que las alcaldías se mantienen reprobadas con un promedio de 5.10. El 68.6% expresa poca o ninguna satisfacción con el trabajo municipal, destacando demandas en torno a la reparación de calles, acceso a agua potable y recolección de desechos.

Tendencias electorales

El IUDOP señaló también consultó sobre el partido político de preferencia; la población encuestada señala que «ninguno» con el 59.7%; luego Nuevas Ideas con 34.2%; mientras que ARENA y FMLN con 1.4% y 1.3%, respectivamente; VAMOS, PDC, PCN y GANA con: 0.5%, 0.2%, 0.1% y 0.1% en su orden.

El total de encuestas válidas fueron 1,271 en áreas rurales y urbanas. La entrevista fue personal mediante visita a la vivienda de los encuestados. Se realizó del 15 al 26 de mayo de 2026.

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