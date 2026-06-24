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Suiza clasifica como líder y Bosnia espera su oportunidad como mejor tercero

Redacción Nacionales 24 junio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Suiza clasifica como líder y Bosnia espera su oportunidad como mejor tercero 627 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Suiza confirmó su liderato del Grupo B y avanzó a los dieciseisavos de final como líder de grupo, mientras que Bosnia mantiene viva su ilusión de clasificar como mejor tercero luego de imponerse a Catar en el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bosnia sacó ventaja en su duelo ante Catar gracias a los goles de Kerim-Sam Alajbegović (24′), el autogol de Mahmud Abunad (34′) y el tanto de Ermin Hamić (80′). Para los catarí descontó Hassan Khalid para el 3-1.

Por su parte, Suiza le propinó su primera derrota a Canadá en el BC Place de Vancouver tras imponerse 2-1 con goles de Rubén Vargas (47′) y Johan Manzambi (57′). El conjunto de la hoja de maple solo pudo responder con el tanto de Promise David al 76′ en su intento por rescatar el empate.

Suiza cerró la fase de grupos como líder del Grupo B con siete puntos. Por detrás finalizaron Canadá que clasifico directamente a los 16avos y, Bosnia con cuatro unidades, mientras que Catar terminó último con un punto.

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