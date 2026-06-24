Comunidades de Cabañas denuncian amenazas de desalojo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Pobladores de San Isidro y Santa Marta, en Cabañas denunciaron las amenazas de posibles desalojos que enfrentan familias vulnerables debido a posibles trabajos mineros en los territorios.

Serán entre 20 a 30 familias las que están siendo amenazadas ante posibles desalojos por parte de la empresa “Inversiones El Dorado S.A de C.V.”. Según Peter Nataren, habitante de Santa Marta, Inversiones El Dorado ha pedido a la alcaldía de Cabañas Este el desalojo de la población que vive a la orilla de una calle que tiene el acceso a los terrenos que tiene la empresa.

El habitante y líder de la comunidad Santa Marta explicó que detrás de esta operación está una empresa ecuatoriana que se llama “La Pavic”, que tiene sede en la Provincia El Oro. “No es tanto que la empresa registrada acá se llame Inversiones El Dorado porque existe ahí un cantón que se llama El Dorado, sino que tiene que ver con los nombres que esta empresa le pone por el origen que tiene Ecuador”.

Dentro de los terrenos que la empresa en cuestión reclama; existen agujeros de 500 metros de profundidad que ya fueron explorados en el pasado y ese, “es el interés específico que tiene la empresa de desalojar a las personas y poder ampliar los accesos.

La zona en cuestión, según los mismos habitantes contiene “muchísimo mineral” porque esa tierra tiene superficialmente las piedras que geológicamente te determinan que hay minerales, “cualquier experto en esto al ver esas rocas superficiales entiende la magnitud de minerales que hay subterráneas”.

El área aproximada son 45 kilómetros cuadrados, donde se haría el proceso de exploración y posterior explotación. El interés detrás de la adquisición de terrenos responde a una estrategia de compraventa.

La representante de la comunidad El Tren en San Isidro, Abelina Acosta, una de las habitantes afectadas, relató que ha recibido advertencias para guardar silencio sobre el proceso de desalojo en su contra. Señaló que han intentado hablar con el alcalde; pero no los han querido atender. “Yo tengo 55 años, llegué allí a los 13 años; allí crecí, tuve a mis hijos; ya tengo mi vida; esperamos que tengan conciencia porque nosotros somos vulnerables, somos pobres”, relató.

Juan Francisco González Iraeta también líder de la comunidad El Tren, agregó que Inversiones El Dorado los ha acusado de apropiarse los terrenos donde habitan; el líder informó que fueron los alcaldes quienes les dieron esos lugares para habitar. De hecho, algunos de los habitantes dicen contar con los documentos: otros, por el pasar del tiempo, lo han extraviado.

Por ello, los habitantes de las comunidades han pedido que les brinde una solución sobre su posible desalojo, a la vez que detengan los posibles trabajos mineros en la zona, porque ya no se afectaría las familias aledañas sino a toda una región.

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