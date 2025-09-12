Vicepresidenta venezolana alerta sobre escalamiento de amenaza belicista de EEUU

Compartir

CARACAS/Xinhua

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, alertó este jueves sobre el plan de Estados Unidos para elevar la amenaza belicista en la región.

Tras el fracaso de la política de aranceles y el cambio del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, Estados Unidos “va a una fase superior de la guerra y la violencia y han decidido traer la guerra a este hemisferio”, afirmó Delcy Rodríguez durante una sesión extraordinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebrada la tarde de este jueves en el céntrico estado Miranda.

La vicepresidenta llamó a los pueblos del continente a estar alertas. En este sentido, indicó que, en caso de que Estados Unidos agreda militarmente a Venezuela, iniciaría una de las peores desestabilizaciones de la historia del continente.

Recordó que ahora existe presencia militar estadounidense “apuntando a Venezuela”, con la justificación de luchar contra el narcotráfico, no obstante reiteró que la droga sale por el Pacífico y que enfrentar el tráfico ilícito de drogas es un asunto de atención de los países, su sistema de justicia y la cooperación internacional que se pueda establecer.

Rodríguez dijo que el uso de barcos militares para agredir y pretender agredir a la nación suramericana tiene otro significado y señaló que “es una política de cambio de régimen en Venezuela”.

“Lo que está viviendo Venezuela es una verdadera amenaza, somos blanco de una amenaza imperialista, sin duda”, ratificó y destacó la respuesta del pueblo venezolano.

Este jueves los venezolanos salieron a las calles ante la convocatoria del presidente Nicolás Maduro para la activación del Plan Independencia 200, para la defensa del país en el contexto de las amenazas de Estados Unidos.

De igual forma se mantuvo el llamado para el alistamiento militar a la Milicia Bolivariana, el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ya suma 8,2 millones de voluntarios.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...