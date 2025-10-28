Vicepresidenta de Venezuela propone suspender acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago

Compartir

CARACAS/Xinhua

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes que propondrán al presidente Nicolás Maduro la suspensión de los acuerdos energéticos suscritos con Trinidad y Tobago.

Rodríguez indicó que han “decidido proponer al presidente Nicolás Maduro la denuncia inmediata del Acuerdo Marco de Cooperación Energética entre la República de Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela”.

La vicepresidenta, quien también ocupa el cargo de ministra de Hidrocarburos, detalló que dicho acuerdo fue suscrito en 2015 y que, en uno de sus artículos, da la competencia para que cualquiera de las partes “denuncie” el acuerdo.

Expresó que el acuerdo incluye, entre otros asuntos, el tratamiento de los yacimientos conjuntos de gas y el desarrollo de proyectos de infraestructura.

La vicepresidenta argumentó que, como lo ha denunciado el Gobierno venezolano en las últimas horas, hay sectores que pretenden fabricar un acto de “falsa bandera”, para justificar una agresión contra Venezuela.

Al respecto, Rodríguez precisó que las autoridades venezolanas capturaron a un grupo de personas “vinculadas a la CIA, que ya han suministrado información suficiente”, sobre las características del presunto ataque de falsa bandera.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...