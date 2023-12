Veteranos y excombatientes no recibirán aguinaldo

Alma Vilches

El presidente de la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (ANVEGEFMLN), José Santos Melara, informó que no se entregará el aguinaldo a los lisiados, debido a razones de legalidad y porque no está establecido en la ley, no puede otorgar ese dinero del que gozaban en esta época desde hace 14 años.

“Es indignante saber que 14 años recibieron el aguinaldo los lisiados, y hoy por no violar la ley no se les puede entregar, pero para violar la Constitucion no han tenido reparo y han inscrito a la reeleccion al actual presidente de la Republica violando 7 artículos de la Carta Magna, siempre los pobres somos los más afectado”, afirmó.

Melara explicó que el pasado 14 de diciembre en sesión de trabajo de la junta directiva del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), se les notificó la decisión. En reiteradas ocasiones han denunciado incumplimiento en los beneficios de este sector de la población, como quitarles dinero del presupuesto, el no pago de pensión por $200 mensual, entre otros.